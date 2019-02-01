В микрорайоне Садовый открылся детский сад на 240 мест

Немного припозднился с открытием новый детский сад в столице Чувашии. Родители ждали, что садик № 207 под названием «Планета детства» в микрорайоне Садовый отпразднует новоселье в День знаний, и все же очень рады и благодарны строителям. «Получилось даже лучше, чем мы ожидали!», — признается мама двоих детей Екатерина Моисеева, глядя на яркое здание, готовое принять малышей.

Ее четырехлетний сынишка Матвей ждет не дождется, когда пойдет в новый садик. Он уже опробовал все горки, теремки, машинки и тыквы-кареты на участках будущих групп, пробежался по мягким прорезиненным дорожкам, на которых даже если вдруг упадешь – коленкам не больно. «Раньше приходилось возить Матвея в «Кораблик», что в Новоюжном районе, вставали очень рано, ехали с пересадками, а теперь вот такой красивый садик «вырос» рядом с домом, об этом я и мечтала, — призналась Екатерина. – А скоро подрастет и дочка Елизавета, надеюсь, что в следующем году и для нее найдется место в ясельной группе»…

Строили «Планету детства» в рамках программы «Развитие образования» по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования на территории Чебоксар для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Стоимость проекта составила 148 млн рублей. Новый чебоксарский садик с физкультурным и музыкальным залом, бассейном, детским театром и лего-студией, просторными фойе, по расписным стенам которых можно изучать историю 550-летнего города, рассчитан на 240 мест и состоит из 12 групп, которые, к слову сказать, уже почти сформированы.

На торжественном открытии сада, ставшем настоящим праздником для жителей микрорайона, собрались и взрослые, и дети. Поздравить маленьких новоселов приехал и Глава республики Михаил Игнатьев. Радостное событие разделили с чебоксарцами депутат Госдумы Леонид Черкесов, глава Чебоксар Евгений Кадышев, глава администрации города Алексей Ладыков и другие почетные гости.

Михаил Игнатьев поздравил родителей и детишек с долгожданным событием и отметил, что это уже четвертый современный инновационный детский сад, распахнувший свои двери в этом году в нашей республике. Всего же с 2013 года в Чувашии введено в эксплуатацию 44 детских сада. В этом году возводится 16 дошкольных образовательных учреждений, в следующем начнется строительство еще девяти. Таким образом, за 8 лет будет построено порядка 70 детских садов более чем на 11 тыс. мест.

Не обошел стороной в своей речи Глава республики и немаловажную тему поддержки уже существующих детских садов, многие из которых уже довольно старые. Одно из таких учреждений — детсад № 75 по проспекту 9-й Пятилетки, который Михаил Игнатьев посетил в этот же день чуть раньше. У садика два корпуса, которые посещают свыше 500 ребятишек. Первый — 1974 года постройки, второй – 1984-го, оба ни разу капитально не ремонтировались, особенно изношен первый корпус. В следующем году благодаря поддержке республики и ее столицы здесь планируется провести капитальный ремонт. По словам директора Оксаны Виштынецкой, необходимо реконструировать крылечки и фасады, эвакуационные выходы, устранить проблемы с крышей, требуется заменить полы, окна, обновить системы водоснабжения и отопления, отремонтировать подвал… Словом, предстоят очень большие работы.

«Необходимо создавать для детей равные возможности для получения всестороннего развития и качественного образования. Поэтому наше внимание направлено не только на строительство новых детских садов, но и ремонт старых», — подчеркнул Михаил Васильевич.

Напомним, в соответствии с Указом Главы республики от 26 сентября 2019 года «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» на капремонт детсадов в 2020 году будет выделено 400 млн рублей, что позволит привести материально-техническую базу старых садиков, построенных в 1970-80 годах, в соответствие с современными требованиями. Уже в текущем году пищеблоки почти всех дошкольных учреждений оснастят новым оборудованием. На эти цели из республиканского бюджета направлено 230 млн рублей.

Так, в 75-й детсад новое кухонное оснащение поступит уже на днях. Ну а следующий год для садика – самый ответственный и важный, его с нетерпением ждут мамы и папы, которые так же, как и родители из микрорайона Садовый хотят, чтобы их детки ходили в красивый и современный детский сад. Уже решено, что на время большого ремонта ребятишек временно переселят в другой корпус.

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