Размер взносов на капремонт в 2020 году останется на прежнем уровне

Жилищная сфера — под особым контролем

После вмешательства республиканской Госжилинспекции жителям Чувашии было возвращено более 4 млн рублей, необоснованно начисленных за жилищно-коммунальные услуги. Об этом на вчерашнем заседании правительства сообщил руководитель ведомства — главный государственный жилищный инспектор республики Виктор Кочетков в своем отчете о деятельности организации.

На начало этого года управление многоквартирными домами в республике осуществляли 602 организации, в том числе 161 управляющая, 381 товарищество собственников жилья, 60 жилищных кооперативов. При этом управляющими компаниями обслуживается более 80% домов. На особом контроле в настоящее время находятся порядка 16-18 организаций. «Некоторые из них, мы подозреваем, в скором времени уйдут в процедуру банкротства, так как у них существует задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. По результатам контрольно-надзорной деятельности в отношении них также отмечены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по управлению многоквартирными домами», — отметил Виктор Кочетков. По его словам, за весь период лицензирования прекращено действие 35 лицензий, выданных управляющим организациям.

Также наблюдается рост количества обращений граждан. По мнению главного государственного жилищного инспектора, это свидетельствует о повышении активности граждан и вовлеченности в процесс управления домами. Более 60% обращений затрагивают вопросы содержания и эксплуатации общего имущества жилищного фонда. Чуть более 30% касаются порядка расчета платежей за ЖКУ.

Глава республики Михаил Игнатьев подчеркнул, что важно своевременно реагировать на обращения граждан, если надо — с выездом на место. Он также заметил, что необходимо ответственно подходить к выдаче лицензии, чтобы впоследствии у жильцов не возникало проблем из-за нерадивых управляющих организаций.

На заседании утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории республики на 2020 год. Он сохранится на уровне 2018–2019 годов и составит 6,30 рубля за квадратный метр. Прогнозируемый объем поступлений взносов в 2020 году ожидается в сумме около 800 млн рублей.

По данным министра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексея Грищенко, собираемость взносов за капремонт растет — с 83% в 2014 году до 94% — в 2018 году. С учетом сборов нынешнего года объем капитального ремонта на следующий год составит 1,3 млрд рублей, сказал министр. Данная сумма позволит на 30% увеличить объемы. Недобор средств в настоящее время составляет 700 млн рублей, что на 100 млн меньше к уровню прошлого года.

Михаил Игнатьев поручил усилить работу по взысканию образовавшейся задолженности. Он также напомнил, что надо активнее информировать граждан о существующих мерах социальной поддержки — субсидиях на оплату ЖКУ, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Михаил Игнатьев призвал родителей быть более ответственными за безопасность детей. Поводом для этого стал несчастный случай в одной из деревень республики, когда из-за невнимательности и неосторожности одного из родителей погиб ребенок месячного возраста. Другое ЧП — с пациенткой шести лет, поступившей в больницу со множеством ран и ушибов. Предположительно, травмы нанес один из родителей. Девочка была госпитализирована и сейчас проходит лечение.