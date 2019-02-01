Журналисты «Советской Чувашии» присоединились к всемирному флешмобу

Сапоги, самовар, диктофон

Вслед за пожарными, медиками, полицейскими со всего мира к глобальному флешмобу в социальных сетях #tetrischallenge присоединились и журналисты «Советской Чувашии». На страничке газеты в Инстаграм появилась фотография с изображением всего, что используют журналисты издания в своей ежедневной работе.

Нужных вещей оказалось много: помимо самого важного – телефона, ноутбука, диктофона, планшета, фотоаппарата, ручки и блокнота – на снимке нашлось место резиновым сапогам и туфлям на шпильке. В дело пошли также раритетные вещи из редакционного музея: печатная машинка, старинный телефон, пожелтевшая подшивка. Из закромов достали даже запылившийся самовар и статуэтку Чапая на коне, а из кабинета главного редактора для картинки перекочевало самое ценное — орден «Знак Почёта», которым наградили газету в 1968 году, и флаг «Советской Чувашии». Свой вклад во флешмоб внесли многие журналисты: кто-то на время поделился своим редакционным удостоверением, а кто-то — кубком «Автору лучшего материала». Эту переходящую внутреннюю награду вместе с кубком «Автору лучшей фотографии» ежемесячно присваивают в редакции за наиболее заметные публикации и фотографии.

Расстановка заняла больше часа – по правилам челленджа, все предметы нужно еще и ровно и аккуратно разложить. Ну а роль персонажа, представителя профессии, на фотографии досталась «Татьяне» — эта картонная фигура используется на различных мероприятиях редакции в качестве фотообъекта.

Всемирный флешмоб, напомним, шагает по социальным сетям уже второй месяц подряд. Его авторство приписывается швейцарским полицейским. Эстафету подхватили люди самых разных профессий – от сотрудников спецслужб до домохозяек, пекущих пирожные. В Чувашии первыми присоединились к флешмобу чебоксарские пожарные и сотрудники республиканского Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций. Если сотрудники Главного управления МЧС России по Чувашии показали содержимое пожарной машины, то работники министерства – чемодана, на случай внезапной отправки в командировку.