По итогам 9 месяцев на объектах АО «Управления отходами» в Чувашии отсортировали более 450 тонн микса стеклобоя

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Отбор микса стеклянного боя – лома стекла производится в целях увеличения эксплуатационного ресурса и профилактики возгораний карт полигонов размещения ТКО и исполнения природоохранного законодательства.

Под стеклобоем понимаются изделия из стекла, утратившие свою ценность.

Филиал АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске благодаря разработанным и внедренным техническим усовершенствованиям увеличил отбор данного вторичного сырья.

Весь стеклобой на основании долгосрочного договора отправляется на глубокую переработку на несколько крупных предприятий на территории Российской Федерации. Отобранный в Чувашии микса стеклобоя используется для производства утеплителей, других строительных материалов и новой стеклянной тары.

В производстве строительных материалов стеклобой используется в качестве недорогого наполнителя.

Стекольные заводы добавляют в шихту при варке стекла определенную долю стеклосырья.

Стеклянные отходы с низким оптическим индексом используют для производства облицовочных панелей, стеклотары, материала для кровельных работ, пеностекла.

Стекло – это уникальный материал, который можно переработать много раз, и оно не потеряет своих свойств, качеств и характеристик.

Опубликовано: 23 октября 2019 г.


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