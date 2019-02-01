Александр Протапович: Спасибо болельщикам за яростную поддержку!

Сегодня, 22 октября, ХК «Чебоксары» проводит третий матч домашней серии против барнаульской команды «Динамо-Алтай» в рамках первенства Высшей хоккейной лиги. В субботу наша команда разгромила этого соперника со счетом 7:1, в воскресенье, наоборот, крупно ему проиграла – 2:6.Перед началом серии корреспондент «СЧ» пообщался с главным тренером ХК «Чебоксары» Александром Протаповичем.

— Александр Владимирович, еще в первых турах – против «Оренбурга» и «Челнов» – у вашей команды были перепады: то отыгрывались с 0:3, то пропустили четыре шайбы после 6:2. С чем это связано?

— В первом туре мы должны были играть с «Мордовией», но соперник снялся с соревнования, и после турнира на Кубок Главы Чувашии мы на целый месяц остались без игрового режима. Это и сказалось на первых матчах с «Оренбургом». Но игроки проявили мастерство, вытащили первую игру, победили во второй. А в третьей игре «Оренбург» приложил максимум усилий, чтобы хоть что-то в Чебоксарах взять, но наши хоккеисты победили и здесь.

С «Челнами» в гостях тоже неплохо сыграли, хоть и позволили сопернику при счете 6:2 в нашу пользу сравнять счет и почувствовать, что с нами можно играть на равных. Победили в овертайме. Вторая игра была «на качелях», проиграли по буллитам. Ну и полностью переиграли соперника в третьем матче (а я считаю, что 50 бросков в створ – это очень приличный результат). Но реализация оставила желать лучшего, не смогли забить больше, чем соперник, и проиграли встречу.

Есть моменты, над которыми надо работать, нужно минимизировать ошибки. Наша команда способна прибавлять и играть лучше, ребята амбициозные, характерные.

— Кто из них произвел наибольшее впечатление?

— Нет смысла кого-то выделять — все выкладываются. Мы сильны коллективом, отдельных звездочек нет – может, они появятся по ходу сезона, кто-то выйдет в число лучших бомбардиров лиги. Фамилии называть не буду, но одаренные ребята есть – технически оснащенные, физически и функционально готовые. Но нужно еще работать, работать и работать.

— Недавно стало известно, что только что команду покинули два игрока.

— Это Антон Тихомиров, и Дмитрий Поляков. Тихомиров в этом году был выбран капитаном команды, однако, видимо, что-то не получилось. Но если у игрока нет желания продолжать карьеру в нашей команде, здесь мы препятствовать не можем — сами играли, все понимаем. Нормально расстались, пожелали друг другу удачи. У Полякова претензии по поводу того, что в отличие от прошлого сезона, не всегда попадает в основной состав. Он приехал в команду перед началом чемпионата, а предсезонку проводил на Украине. Первые игры показали, что есть защитники, которые сейчас посильнее него.

— А другие претензии игроки предъявляют? Например, по финансам.

— ХК «Чебоксары» – один из самых стабильных клубов лиги по финансовому оснащению. У нас нормальный бюджет, заплаты и премии ребята получают без задержек, обязательства по контрактам клуб выполняет. Клуб финансируется городом.

— Ледовый дворец «Арена Чебоксары» приемлем для проведения матчей даже КХЛ. Пора и вам повыситься в классе?

— Конечно, надо стремиться из первенства ВХЛ попасть в чемпионат ВХЛ, но для этого нужно увеличить бюджет клуба. В первенстве ВХЛ выступает всего семь команд – это очень мало, турнир не совсем полноценный. Дети, и то играют больше. В чемпионате же 34 команды, достаточное количество игр, интереснее, и уровень выше, чем здесь. А что касается нашего стадиона, он на порядок современнее и комфортнее, чем у ряда клубов чемпионата ВХЛ.

— Показалось, однако, что посещаемость домашних матчей ХК «Чебоксары» оставляет желать лучшего.

— Конечно, хотелось бы побольше зрителей. Но особо благодарен болельщикам, которые приходят и яростно поддерживают нашу команду, интересуются ее жизнью. Их поддержку мы чувствовали и в матчах в Набережных Челнах. Приятно, что болельщики выезжают и на гостевые игры «Чебоксар».

— Может, для повышения посещаемости пригласить в команду какого-нибудь звездного игрока?

— Если появится такая возможность, рассмотрим варианты. Но с одной стороны привезти звездного игрока, с другой – надо больше доверять своей молодежи, чтобы она росла в мастерстве. Сейчас у нас есть нападающий Сергей Пискунов – человек, который прошел школу большого хоккея, в составе магнитогорского «Металлурга» становился чемпионом, серебряным и бронзовым призером тогдашней Суперлиги. Настоящий профессионал своего дела – по играм, по тренировкам, приносит большую пользу. С него молодым нужно брать пример, с ним они будут расти быстрее.

— Игроком клуба КХЛ «Автомобилист» является ваш племянник Александр Протапович. Как оцените его игру?

— Неплохо. Я знаю, что руководство довольно им. Но хочется пожелать ему и роста мастерства. Не останавливаться на достигнутом. Видел две его игры в КХЛ в этом сезоне, он неплохо сыграл в предсезонных турнирах, очень серьезный парень. Но конкуренция в «Автомобилисте» очень большая, здесь звездные, именитые игроки, в основной состав пробиться тяжело. Сейчас он играет за фарм-клуб «Горняк» (Учалы).

— Недавно в «СЧ» было опубликовано поздравление Владислава Третьяка Чебоксарам в честь юбилея города. Отдельные пожелания он выразил и вашей команде!

— Приятно, что Владислав Александрович о нас знает. Спасибо за пожелания, будем стараться!

Матч ХК «Чебоксары» – «Динамо-Алтай» пройдет сегодня на стадионе «Чебоксары Арена» и стартует в 18:30.