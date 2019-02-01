В ДТП с троллейбусом обошлось без тяжелых травм

Но обратившихся в больницу стало больше

По обновленной информации Минздрава республики, в результате ДТП в Чебоксарах с участием троллейбуса пострадал 31 человек, 10 из них — дети.

Напомним, в среду, 16 октября, в 14 часов 38 минут на проспекте Тракторостроителей троллейбус, отъехав от остановки несколько метров, врезался в столб. В результате столкновения многие пассажиры получили травмы. Как сообщают в ведомстве, пятеро пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, госпитализированы со средней степенью тяжести. 16 взрослым и девяти детям назначено амбулаторное лечение.

Следственными органами Следственного комитета России по Чувашии ведется проверка, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке пассажиров. Проверку проводит и прокуратура. Отмечено, что после происшествия водитель троллейбуса прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он был трезв. Напомним, по словам водителя, во время управления троллейбусом у него свело ногу, в результате чего, возможно, и произошло ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Чувашии, «в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровья потерпевшим». Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 10 до 25 тыс. рублей либо лишение прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото МВД по Чувашской Республике