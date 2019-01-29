Дом на улице Композиторов Воробьевых

Фото братьев Костиных и Конона Белкова

Дом старшего сына купца Прокопия Ефремова, Николая, был построен в 1910 году в Безымянном переулке и на тот момент был последним каменным зданием на южной окраине города. Безымянный переулок со временем стал улицей Володарского, а затем улицей Композиторов Воробьевых. Всем известный дом за это время тоже неоднократно менял свой облик.

После национализации в доме обосновался уездный комитет РКП(б) и ревком Чувашской автономной области, затем, до 1940 года, в нем размещался областной комитет ВКП(б).

Фотография братьев Костиных сделана в самом начале 1930-х годов, и на ней здание в своем первоначальном виде — над входом в дом и с его восточной стороны видны балкон и площадка для прогулок, огражденные балюстрадами, которые исчезнут через пару лет, когда расширят и надстроят второй этаж.

При доме в то время был плодоносящий сад, заложенный еще до революции, и вот что писала «Трудовая газета» (с 1929 года «Красная Чувашия», с 1952 года «Советская Чувашия») в сентябре 1927 года в статье «Пример, достойный подражания»: «При Чуваш-обкоме ВКП(б) имеется плодовый сад. Общее собрание служащих решило своими силами плоды снять и распродать. Цены установлены ниже рыночных. Вырученные от продажи деньги решено внести в кассу взаимопомощи Обкома. По приблизительному подсчету, яблок будет распродано на 200-250 рублей».

А вот что писала газета в декабре 1954 года: «Веселый и светлый особнячок за железной оградой на улице Володарского знаком многим в Чебоксарах. По утрам можно наблюдать, как семенят по дорожкам садика хлопотливые малыши. Прохожие нередко останавливаются, чтобы полюбоваться на радостные лица здоровых и румяных ребятишек. Особняк на улице Володарского — примечательное учреждение Чебоксар — Дом ребенка».

Дом ребенка включал в себя детский Совет с исполкомом, президиумом, председателем. Для девочек была организована трудовая школа-коммуна со швейной и чулочной мастерскими. Для мальчиков открылась трудовая школа. Появился дом грудного ребенка для брошенных детей, при котором существовал дом материнства и младенчества.

Места в особняке не хватало, и в начале пятидесятых годов был даже надстроен четвертый этаж — в таком виде дом запечатлен на фотографии Конона Белкова конца 1950-х годов. Именно в таком виде он просуществовал до 1965 года, затем последовала годичная реконструкция, в ходе которой фасад здания значительно изменился, и в ноябре 1966-го в нем открылся Дворец бракосочетания. В настоящее время здание принадлежит Чувашскому национальному конгрессу.

Фото: 1930 год. Обком ВКП(б). 1960 год. Дом ребенка.

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — история и современность», посвященного подготовке к празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории, о сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.