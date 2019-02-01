В закон о возрастной маркировке могут внести изменения

Детям разрешают покупать только раскраски, а на классическую литературу — возрастные ограничения

Как и редакции газет и журналов, книгоиздатели тоже обеспокоены ограничениями «0+», «6+», «12+», «16+». Как пишет «Российская газета», есть все основания предполагать, что эти ограничения «уберут как избыточные и заменят их на рекомендации для родителей», а шедевры литературы сделают доступными для детей.

Эти решения отражены в законопроекте, внесенном в Госдуму. Как и предполагалось в прежней версии, для произведений литературы и искусства сохранится только маркировка «18+», а излишние промежуточные ограничения исчезнут. «Российская газета» сообщает, что «вместо «цифровых» обозначений организаторы мероприятий и учреждения культуры будут вправе использовать менее конкретные указания — «Для семейного просмотра», «Для дошкольников», «Не рекомендовано для детей» и так далее. Такие рекомендации можно будет размещать на афишах, билетах, на экране, в электронной форме и т.п.».

Редакция «Советской Чувашии» неоднократно выступала за отмену возрастной маркировки. Участвуя на встречах с коллегами в Москве, представители газеты отмечали бесполезность этих «значков», которые порой вводят разные ограничения на одно и то же мероприятие.

Несколько лет назад «Советская Чувашия» доказала, что газета не должна маркировать публикации, анонсирующие спектакли, но являющиеся афишами. Но все равно наше издание в суете выпуска номеров забывало ставить «плюс 0». Так, например, его не оказалось на информации о детском спектакле кукольного театра. В итоге — штраф. «Доходит и до абсурда, — пишет «РГ». — Например, в Москве 15-летнему школьнику не продали книгу Виктора Гюго. Книготорговцы попросту боятся штрафов в размере до 50 тысяч рублей. Таким образом классическое произведение оказывается приравненным по степени «опасности» к пачке сигарет».

«РГ» приводит пример формального подхода, когда возрастная маркировка ограничивает доступ ребенка только к печатной продукции, а не к книге, выложенной в Интернете. В Чувашском книжном издательстве считают, что эта реальность еще больше отдаляет молодое поколение от книжной полки и, наоборот, подталкивает его к компьютеру.

На форуме СМИ, прошедшем на прошлой неделе в Перми, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин подчеркнул, что маркировка изначально должна была нести рекомендательный характер и актуальным сегодня может считаться возрастное ограничение «18+». По мнению замминистра, родители сами должны решать, что читать, слушать или смотреть своему ребенку. Такого же мнения придерживаются и в Министерстве культуры России.

Лев Кириллов

Фото culture.ru: «Давайте освободим Пушкина, Бунина, Есенина от маркировки», — призывают депутаты Госдумы.