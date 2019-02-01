Декада активной подписки продлена до 20 октября

У читателей «СЧ» есть дополнительная неделя, чтобы оформить подписку на периодические издания на первое полугодие 2020 года с существенной скидкой. Почта России продлевает декаду льготной подписки до 20 октября.

Напоминаем — стоимость полугодовой подписки с доставкой на весь комплект издания «Советская Чувашии в Декаду составляет 769,80 руб., для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп – 654,72.

«Четверговые» номера в Декаду вы сможете выписать всего за 357,06 руб., льготная категория граждан – за 318,06 руб.

В другие дни цена полугодовой подписки на весь комплект «Советской Чувашии» составит 892,92 руб., на четверговый выпуск 409,56 руб.

Напоминаем, что подписаться на газеты и журналы со значительной скидкой можно в любом почтовом отделении связи или, не выходя из дома на сайте podpiska.pochta.ru.