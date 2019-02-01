Хоккейный клуб «Чебоксары» потерпел первые поражения

В первой выездной серии в сезоне, в матчах второго тура первенства Высшей хоккейной лиги против команды «Челны», игроки «Чебоксар» набрали три очка из шести возможных. Первый матч чебоксарцы выиграли в овертайме, во втором проиграли в серии буллитов, в третьем уступили в основное время.

Особенной в этой серии выглядит первая встреча (она прошла 5 октября), по ходу которой соперники забросили на двоих 13 шайб. При этом наша команда вела с разницей в четыре гола, но столь комфортное преимущество не удержала. «Челны» отыгрались, довели игру до овертайма, а там «Чебоксарам» удалось провести победный гол: точный бросок нанес Максим Приступлюк.

В итоге наши победили со счетом 7:6 ОТ (2:1, 3:2, 0:3, 1:0). Авторы голов в составе «Чебоксар»: Максим Приступлюк (2), Николай Патрушев (2), Егор Парфенов, Павел Никулин, Антон Горбенко. Ворота защищал Глеб Евдокимов. Победа принесла нашей команде 2 очка.

На следующий день, 6 октября, команды провели менее результативный, но не менее интригующий матч: «Челны» постоянно выходили вперед, «Чебоксары» всегда отыгрывались. В овертайме счет не изменился, а в серии буллитов успешнее оказалась команда из Татарстана. В итоговом протоколе зафиксировано поражение «Чебоксар» со счетом 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0). В составе нашей команды голы провели Александр Бирюков, Руслан Швецов, Александр Брыкин, ворота защищал Глеб Евдокимов. Этот матч принес «богатырям» 1 балл.

Так «Чебоксары» потерпели первое поражение в первенстве. И, увы, не последнее. В третьем матче серии, 8 октября, наша команда вновь пропустила соперника вперед. Но отыграться в основное время не смогла. «Чебоксары» проиграли со счетом 2:4 (1:1, 0:2, 1:1). Авторы голов в составе «Чебоксар» — Антон Горбенко и Александр Брыкин. Вратарь — Глеб Евдокимов. Очков в этой игре мы не заработали.

Матчи посетили 895, 905 и 1250 человек соответственно. В их числе и группа чебоксарских болельщиков, приехавших поболеть за свою команду. И когда чебоксарцы забрасывали шайбы, по реакции этих болельщиков не было ощущения, что наши играют прямо уж в гостях.

«Больше хочется сказать про третий поединок. Несмотря на поражение, я игрой команды доволен. Практически в три раза мы перебросали соперника, но подводит реализация моментов. Работать надо над реализацией, и все будет нормально!» — сказал главный тренер ХК «Чебоксары» Александр Протапович на пресс-конференции по окончании третьего матча с «Челнами». Слова тренера приводит пресс-служба ВХЛ.

«Благодарю своих ребят за эти игры. Они вышли с должным пониманием, что бьемся с хорошей, взрослой командой, с одним из лидеров первенства», — сказал уже главный тренер «Челнов» Айдар Мусакаев.

«Челны» теперь лидируют в турнирной таблице, набрав 15 очков в девяти матчах. «Чебоксары» — на четвертом месте: 9 баллов, но в шести играх. На пятом находится предстоящий наш соперник, команда «Динамо-Алтай» — 9 очков в семи играх. Но в момент выхода номера «СЧ» в печать клуб из Барнаула проводит встречу в рамках серии с явным аутсайдером, «Красноярскими Рысями» (не набравшими ни одного очка), и наверняка нас опередит.

Фото sport.cap.ru: После челнинцев соперниками чебоксарских «богатырей» станут хоккеисты из Барнаула. Игры с командой «Динамо-Алтай» пройдут 19, 20 и 22 октября в ледовом дворце «Чебоксары Арена».