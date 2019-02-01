Главный инженер стройфирмы вымогал у подрядчика 200 тысяч рублей

В Чебоксарах главный инженер строительной фирмы признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

Следствием и Калининским районным судом установлено, что в апреле этого года злоумышленник пытался обманным путем получить 200 тысяч рублей от сотрудника подрядной строительной фирмы, обещая не предъявлять к этой организации финансовые претензии по качеству и срокам выполнения подрядных работ на строительстве жилого комплекса.

Противоправные действия осужденного были пресечены в результате оперативного взаимодействия сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Чебоксары и следователей СУ СКР по Чувашии.