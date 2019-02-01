Главный инженер стройфирмы вымогал у подрядчика 200 тысяч рублей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах главный инженер строительной фирмы признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

Следствием и Калининским районным судом установлено, что в апреле этого года злоумышленник пытался обманным путем получить 200 тысяч рублей от сотрудника подрядной строительной фирмы, обещая не предъявлять к этой организации финансовые претензии по качеству и срокам выполнения подрядных работ на строительстве жилого комплекса.

Противоправные действия осужденного были пресечены в результате оперативного взаимодействия сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Чебоксары и следователей СУ СКР по Чувашии.

Опубликовано: 8 октября 2019 г.


Читайте также:

Следственное управление СКР по Чувашии подвело итоги служебной деятельности за минувший год
Гадалки перешли на «цифру»
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
Полицейские не дают покоя наркодилерам
Воспитанники военно-патриотического клуба «Ушаковцы» ознакомились с работой дежурной части
Задержана преступная группа, совершавшая кражи из автомобилей с помощью сканера
Мать, убившая сына при самообороне, избежала тюрьмы
В Чувашии открываются первые эскроу-счета

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.