Благодаря работе концессионных объектов в Чувашии удалось спасти 60 га леса

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Филиал АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарке ведет постоянную работу по совершенствованию эффективности производственных процессов в соответствии с ESG-факторами и принципами «зеленых инвестиций».

В составе концессионных объектов филиала работает 2 мусоросортировочных завода на которых ежедневно сортируется порядка 400 тонн отходов. Оборудование и технологии данных современных мусороперерабатывающих предприятий позволяют ежедневно осуществлять отбор (сортировку) из общего потока твердых коммунальных отходов 22 фракций вторичных материальных ресурсов. По итогам 9 месяцев 2019 года на объектах обработки ТКО в Чувашии отсортировали более 1700 тонн бумаги и картона.

Эко-волонтеры Чувашии в течении года производят перерасчёты отсортированных филиалом вторичных материальных ресурсов в различные виды природных ресурсов и энергии. По словам председателя совета Региональной экологической общественной организации «Зеленый город» Федора Алексеева каждая отсортированная тонна картона или бумаги помогает:

  • сохранить 10 деревьев;
  • сэкономить 20 000 литров запасов воды;
  • получить 1000 кВт электроэнергии;
  • уменьшить опасные для природной среды выбросы СО2 на 1700 кг.
Опубликовано: 7 октября 2019 г.


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