Благодаря работе концессионных объектов в Чувашии удалось спасти 60 га леса

Филиал АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарке ведет постоянную работу по совершенствованию эффективности производственных процессов в соответствии с ESG-факторами и принципами «зеленых инвестиций».

В составе концессионных объектов филиала работает 2 мусоросортировочных завода на которых ежедневно сортируется порядка 400 тонн отходов. Оборудование и технологии данных современных мусороперерабатывающих предприятий позволяют ежедневно осуществлять отбор (сортировку) из общего потока твердых коммунальных отходов 22 фракций вторичных материальных ресурсов. По итогам 9 месяцев 2019 года на объектах обработки ТКО в Чувашии отсортировали более 1700 тонн бумаги и картона.

Эко-волонтеры Чувашии в течении года производят перерасчёты отсортированных филиалом вторичных материальных ресурсов в различные виды природных ресурсов и энергии. По словам председателя совета Региональной экологической общественной организации «Зеленый город» Федора Алексеева каждая отсортированная тонна картона или бумаги помогает: