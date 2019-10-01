В Москве обсуждают проблемы, стоящие перед энергетической отраслью.

Вчера Михаил Игнатьев по приглашению заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака принял участие в мероприятиях Российской энергетической недели, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

«По мнению экспертов, потребление энергоресурсов в ближайшие годы будет расти, прежде всего, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на традиционных рынках, таких, как Европа, — сказал на открытии пленарной части форума Президент России Владимир Путин. — И здесь на первый план выходит надежность и предсказуемость поставок. Работа по общим прозрачным правилам, свободным от недобросовестной конкуренции в «политической обертке», когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетических компаний или их партнеров. Но и в этих условиях мы демонстрируем ответственный, деловой подход, в том числе в отношениях с нашими многолетними партнерами в Европе. Убеждены, как бы ни кипели эмоции и страсти, какие бы нечистоплотные приемы не использовались против нас, надо руководствоваться фундаментальными принципами прагматизма, надежности, видением общего будущего. Мы и намерены, и будем поступать именно так».

Сегодня перед мировой энергетикой стоят серьезные вызовы и большие задачи, и в рамках «Российской энергетической недели» намечены предметные, профессиональные дискуссии на этот счет, сказал глава государства.

Одна из таких дискуссий прошла на сессии «Глобальная энергетика – новые альянсы», в работе которой участвовал Михаил Игнатьев.

Стратегический альянс России и стран Ближнего Востока в последние годы позволил создать соглашение ОПЕК+, которое определило сегодняшний облик мирового энергетического рынка. Какое будущее у энергетического союза России с Ближним Востоком? Как развиваются отношения с западными партнерами? Какие главные вызовы стоят сегодня перед российской и глобальной энергетикой, какой вклад в ее развитие могут внести отечественные компании и технологии? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе сессии.

Несмотря на относительно устойчивые цены на энергоресурсы, в целом ситуация на мировых рынках все ещё нестабильна, считает министр энергетики России Александр Новак. «Показательно, что в этом году значительного роста спроса на нефтяном рынке мы не видим и сложно предугадать, как будет вести себя рынок этой зимой. Нам нужно стараться, чтобы на первый план выходили фундаментальные факторы», – сказал он.

В этой связи основным странам-производителям нефти необходимо чаще кооперироваться и продолжать совместный мониторинг ситуации в ежедневном режиме, ведь слишком высокие или низкие цены на нефть не выгодны никому, считает министр.

Следует отметить, что в Чувашии наращивается производство товаров для энергетической системы России. Так, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, также участвовавший в работе сессии, отметил большие перспективы дальнейшего сотрудничества с Чувашией в области энергетики в связи с созданием ведущими предприятиями электротехнического кластера Чувашской Республики первой мобильной цифровой подстанции, предназначенной для работы в сложных климатических условиях Крайнего Севера. Ее уникальность в том, что она полностью автоматизирована и управляется по оптоволоконным линям связи с диспетчерского пульта, который находится на расстоянии в несколько сотен километров.

«Ваше предприятие поставило нашим компаниям цифровую подстанцию. Зная количество проектов, которые будут реализовываться в ближайшие годы в этом направлении, от лица территории скажу, что потребность будет очень высокая. Если ваши производители достигли хорошего уровня и качества, точно продукция будет востребована. Первая ласточка, первая отгрузка состоялась, и, я думаю, это начало успешного проекта», — отметил губернатор ЯНАО.