Дом Дружбы народов Чувашии приглашает на межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик»

11 октября 2019 года в Чебоксарах состоится IV межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик». В этом году в нём традиционно будут представлены яркие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства и национального костюма. Они ознакомят гостей праздника с культурой малой родины.

Организаторы мероприятия – Минкультуры Чувашии, Дом Дружбы народов Чувашской Республики, Чувашский государственный институт культуры и искусств, на сцене которого состоится фестиваль.

Цель проведения фестиваля — возрождение и развитие этнокультурных традиций народов, проживающих в Поволжье, укрепление и расширение сотрудничества в сфере культуры и искусства.

Республика готовится принять участников из Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Нижегородской области.

Главный символ предстоящего поликультурного события — цветок с семью лепестками, которые олицетворяют регионы-участники.

Высокую оценку данному фестивалю дали гости и участники предыдущих лет. Они назвали его ярким запоминающимся событием, праздником дружбы и межнациональной культуры.

Творческие коллективы и мастера будут удостоены дипломов и подарков Минкультуры Чувашии.

Дата проведения — 11 октября 2019 года. Начало мероприятия – в 15.00 часов.

Место проведения — Чувашский государственный институт культуры и искусств.

Справочно. За три года участниками и гостями фестиваля стали более 2000 человек. География регионов-участников обширна: Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия и Нижегородская область.

Справочная информация по телефонам: 50-01-35;51-56-83.