Селянам покажут любимые фильмы

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В 2015 году в Чувашии впервые прошел Сельский кинофестиваль, который был посвящен 70-летию Победы и Году литературы в России. В нынешнем году этот праздник кино посвящен 90-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева и будет проводиться в республике в пятый раз.

Кинофорум на селе организован Государственным архивом электронной и кинодокументации Чувашии при поддержке благотворительного фонда компании «ЛУКОЙЛ». Он традиционно пройдет в пяти районах Чувашии. Открытие состоится 21 октября в Аликовском районе. На следующий день эстафету примет Вурнарский. Далее лучшие фильмы отечественного кино «погостят» в Канашском и Моргаушском районах. И торжественно завершится кинофестиваль 25 октября в Ядринском районе республики.

Кроме демонстрации художественных лент в программу входит показ документального фильма об Андрияне Николаеве, а также фильмов и электронных мультимедийных изданий о каждом из районов-участников кинофестиваля и его знаменитых уроженцах, созданных в Госкиностудии «Чувашкино» и архиве электронной документации.

Опубликовано: 1 октября 2019 г.


Читайте также:

Режиссер фильма о чувашском герое рассказал о закулисье съемок
В честь юбилея Галины Холопцевой в «Чувашкино» выпустили мультимедиа
Цитата номера
Здесь будет первый кинотеатр. Чебоксары, апрель 1930 года
7 мая в кинотеатрах Чувашии состоится бесплатный показ фильма "Несокрушимый"
Михаил Игнатьев встретился с дочерью героя Великой Отечественной войны, подвиг которого лег в основу...
Мечтатель, комиссар, поэт
Тишина как лучшие аплодисменты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.