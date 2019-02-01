Селянам покажут любимые фильмы

В 2015 году в Чувашии впервые прошел Сельский кинофестиваль, который был посвящен 70-летию Победы и Году литературы в России. В нынешнем году этот праздник кино посвящен 90-летию со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева и будет проводиться в республике в пятый раз.

Кинофорум на селе организован Государственным архивом электронной и кинодокументации Чувашии при поддержке благотворительного фонда компании «ЛУКОЙЛ». Он традиционно пройдет в пяти районах Чувашии. Открытие состоится 21 октября в Аликовском районе. На следующий день эстафету примет Вурнарский. Далее лучшие фильмы отечественного кино «погостят» в Канашском и Моргаушском районах. И торжественно завершится кинофестиваль 25 октября в Ядринском районе республики.

Кроме демонстрации художественных лент в программу входит показ документального фильма об Андрияне Николаеве, а также фильмов и электронных мультимедийных изданий о каждом из районов-участников кинофестиваля и его знаменитых уроженцах, созданных в Госкиностудии «Чувашкино» и архиве электронной документации.