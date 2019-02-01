На повышение качества жизни населения Чувашии в 2020 году направят 3,4 млрд. рублей

Впервые о работе над новым документом, определяющим перспективы развития республики, Михаил Игнатьев объявил в понедельник на традиционной планерке с министрами и руководителями федеральных органов власти по Чувашии. Основными направлениями его реализации были названы образование, культура, здравоохранение, ЖКХ, физкультура и спорт. В течение нескольких дней, как стало известно «Советской Чувашии», республиканский Минфин провел масштабную работу с профильными министерствами, по результатам которой были уточнены объемы и определены объекты финансирования. И уже 26 сентября Указ «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» был подписан Главой Чувашии и вступил в силу.

Приоритетные направления развития Чувашии на 2020 год:

● создание условий для инновационного развития системы образования в Чувашской Республике, формирования современной образовательной среды для воспитания детей и молодежи и получения ими качественного образования;

● сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни;

● создание условий для реализации каждым жителем Чувашии его творческого потенциала и обеспечения доступа к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;

● вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры по месту жительства, организация активного досуга молодежи;

● развитие объектов общественной инфраструктуры – источников питьевого водоснабжения в сельской местности.

Глава Чувашии неоднократно обращал внимание общественности, что несмотря на открытие новых школ, износ некоторых общеобразовательных учреждений составляет 50 и более процентов. Сегодня подсчитано, что в них учатся более 30,6 тыс. детей. «Для создания условий, отвечающих современным требованиям обучения, на капитальный ремонт общеобразовательных организаций направляется 510 млн рублей, — сообщает пресс-служба Главы. – Кроме того, 200 млн рублей выделяется на приобретение новой мебели для учащихся начального звена».

Детских садов, требующих капремонта, меньше – только за предыдущие семь лет в Чувашии появилось 44 новых современных дошкольных учреждения. Однако четырем десяткам ранее построенных зданий детсадов необходимы ремонт и реконструкция. На эти цели Указом предусматривается 400 млн. рублей.

Необходимо обеспечить также качественный и безопасный отдых детей. Муниципалитеты республики получат 90 млн рублей на модернизацию материально-технической базы и капитальный ремонт лагерей, в которых ежегодно отдыхает более 9 тыс. детей.

А всего на дальнейшее укрепление материальной базы учреждений образования будет дополнительно выделено 1,2 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин поставил задачу модернизации первичного звена здравоохранения — от его работы во многом зависит продолжительность жизни и здоровье нации. Сегодня в поликлиники республики ежедневно обращаются более 45 тыс. граждан. По числу обращений за амбулаторной помощью Чувашия лидирует среди других регионов страны (1 место по итогам 2018 года). Это говорит о доступности медицинской помощи. Но при этом необходимо обеспечить и высокое качество медицинских услуг.

На развитие отрасли здравоохранения в рамках реализации Указа в 2020 году выделяется миллиард рублей. Из этой суммы более 800 млн рублей предлагается направить на капитальный ремонт зданий медицинских организаций республики и обновление их материально-технической базы.

Автопарк «скорой помощи» в республике уже приведен в нормативное состояние. Теперь важно обновить и санитарный транспорт всех медицинских организаций, оказывающих первичную медпомощь. Чтобы обеспечить ее доступность для жителей удаленных населенных пунктов, будет закуплен автотранспорт для всех поликлиник.

Но здоровье, как известно, зависит не только от докторов — необходимо создавать людям условия для занятий физической культурой и спортом. «В целях развития спортивной инфраструктуры по месту жительства в 2020 году предлагается выделить 500 млн рублей для строительства и реконструкции 10 плоскостных спортивных сооружений и укрепления материально-технической базы существующих объектов спорта. Это позволит к 2024 году увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55%.», — говорится в Указе.

На развитие культуры предлагается направить 500 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт и оснащение новым оборудованием муниципальных архивов, библиотек, культурно-досуговых учреждений, обновление библиотечного фонда. А также на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, что позволит модернизировать все такие учреждения в республике и увеличить охват детского населения дополнительным образованием до 15%. (Сегодня республика по охвату детей программами дополнительного образования входит в тройку лидеров по Приволжскому федеральному округу (по России данный показатель составляет 11,3%, по ПФО – 11,5%).

Как ожидается, реализация Указа Главы Чувашии позволит увеличить число посещений организаций культуры республики на 15% , а число обращений к цифровым ресурсам культуры – в пять раз.

Еще одна важная задача правительства республики – создание комфортных условий проживания на селе. Для этого в частности необходимо привести в технически исправное состояние водозаборные скважины (их в республике на сегодня 1446) и водонапорные башни (1397). Причем капитального ремонта требуют 21% скважин и 52% водонапорных башен. На эти цели уже в следующем году будет направлено 200 млн рублей. В результате надежным и качественным водоснабжением будут обеспечены более 124 тысяч жителей республики.

Кабинету Министров Чувашии поручено предусмотреть средства на реализацию мероприятий Указа при формировании республиканского бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. А органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в этой большой работе в пределах своей компетенции.

Владимир Викторов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения «Глава Чувашии поставил задачу в 2020 году провести капитальный ремонт каждой второй медицинской организации республики (32 медицинские организации), обновление материально-технической базы медицинских организаций. На эти цели планируется выделить более 800 млн рублей. Капитальный ремонт и модернизация поликлиник на основе «бережливого производства» позволят оптимизировать технологические процессы при оказании самой близкой к пациенту первичной медико-санитарной помощи, тем самым высвободив дополнительное время врача на работу непосредственно с пациентом. Обновление материально-технической базы стационаров, в частности, их капитальный ремонт и благоустройство прилегающих территорий, позволят повысить качество предоставления медицинской помощи и обеспечить рост удовлетворенности населения оказанием медицинских услуг. Все это влияет и на работу самого медицинского персонала. В комфортных условиях специалист работает эффективнее. Также предусмотрена модернизация централизованной клинико-диагностической лаборатории Городской клинической больницы № 1, в которой выполняется более 80 % всех лабораторных исследований в республике. Указом предусмотрена закупка 53 автомобилей медицинской службы для 28 медорганизаций, обслуживающих сельское и городское население. Это позволит расширить выездную работу поликлиник, особенно в удаленных населенных пунктах. Указанные меры приведут также к снижению нагрузки на службу скорой медицинской помощи при оказании неотложной медицинской помощи в часы работы поликлиник. При реализации мероприятий необходимо исходить из того, что обеспечение качественной социальной инфраструктурой населения республики является непосредственными инвестициями в здоровьесбережение, способствует повышению качества жизни, а также является одним из инструментов привлечения и закрепления молодых специалистов в здравоохранении».

Валерий Львов, Григорий Петров