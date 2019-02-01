Из детского Дворца творчества — на большую сцену

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Юной балерине предстоит учеба в Москве

Вполне возможно, что чебоксарский Дворец детского (юношеского)творчества скоро сможет гордиться уже четвертой балетной звездой, которая начинала свой путь в искусстве в его стенах. Юная балерина ЧДЮТ Даша Платонова стала учащейся Московского хореографического училища.

14-летнюю талантливую солистку ансамбля классического танца «Галатея», обладательницу нескольких Гран-при и множества званий лауреата зачислили в состав студентов хореографического училища при академическом театре танца «Гжель». То, что в училище она выдержала серьезный конкурс, говорит об отличной подготовке и одаренности юной студентки: на специальность «Искусство балета» в нынешнем году было подано 110 заявлений, а приняли всего 19 человек.

Даша Платонова — уже четвертая балерина, вышедшая из стен чебоксарского Дворца детского (юношеского) творчества, раньше называвшегося Домом пионеров. Классическим танцем здесь начинали заниматься легенды советского балета народная артистка СССР Надежда Павлова и заслуженная артистка РСФСР Регина Кузьмичева, а также заслуженная артистка России и Чувашии, лауреат Государственной премии Чувашии Ольга Серегина.

Светлана Макарова

 

Фото: Даша Платонова на Всероссийском фестивале-конкурсе хореографических искусств «Надежда» в Чебоксарах.

Опубликовано: 26 сентября 2019 г.


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