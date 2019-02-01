Роботы, дроны, 3D и хай-тек: В 40 сельских школах Чувашии открылись «Точка роста»

В руках семиклассников средней школы поселка Опытный Цивильского района Сережи Абрашева и Никиты Дмитриева детальки конструктора превращаются в маневренного робота-строителя. Устройство умеет поднимать грузы на высоту и ездить самостоятельно. Сборка еще не закончена — мальчишки увлеченно дорабатывают «клешни», чтобы робот лучше захватывал предметы. Умную машину ребята собирают на занятиях по робототехнике в новом школьном пространстве — Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Во вторник одновременно со всей Россией такие образовательные площадки открылись сразу в 40 сельских школах республики, а в целом по стране — в 2049-ти. Старт новому проекту в режиме телемоста дали в одной из школ Подмосковья. За тем, как регионы принимали эстафету открытий, в Чувашии наблюдали из поселка Опытный. В школьной «Точке роста» собрались ученики, учителя, министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов и гости из Марий Эл — соседи приехали в Чувашию за опытом, через год такие центры должны появиться и там.

«За сборкой очередного робота порой засиживаемся допоздна — о времени забывают не только ребята, но и я. Настолько это увлекательно! Иногда младшеклашки заглядывают — по глазам видно, как им интересно, — рассказывает учитель информатики школы Опытного Виктор Павлов. Занятия по робототехнике педагог вел в школе и раньше, но прежнее оборудование, по его словам, значительно уступает новой технике. — Если раньше мы делали «игрушки», то теперь можем программировать роботов с широкими возможностями, применять языки программирования». Первые образцы такой техники ребята с удовольствием продемонстрировали в деле — в центре класса роботы наперегонки собирали фигуры и ездили по заданной траектории.

В школьной «Точке роста» будут проходить уроки по информатике, технологии, ОБЖ, а также дополнительные занятия по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности. Впрочем, уроки эти не совсем обычные. Изучать новое ребята будут при помощи современных 3D-принтеров, высокоскоростных ноутбуков, квадрокоптеров, шлемов виртуальной реальности, манекенов-тренажеров для отработки сердечно-легочной реанимации, наборов имитаторов травм, ручного инструмента и других «гаджетов» и технических новинок. А особую, неформальную, обстановку (посидеть на занятиях можно не только на стульях, но и на мягких пуфах) и яркий дизайн классов центра в стиле хай-тек школьники уже оценили.

В школе Опытного «Точка роста» разместилась в двух просторных кабинетах, оснащенных по последнему слову техники. В одном классе проходят уроки, в другом — коворкинг-центре — занятия по проектной деятельности. Здесь же разместился школьный медиацентр — новые фотоаппараты, компьютеры, технику для съемок начинающие журналисты уже освоили: сами снимают и монтируют сюжеты, готовят новости. В фойе расположилось большое поле с гигантскими шахматами.

Глядя на азартно передвигающих черно-белые фигуры школьников, от шахматной партии не удержались даже высокие гости: министр Сергей Кудряшов сразился со школьным учителем по шахматам Владимиром Степановым, а глава администрации Цивильского района Игорь Николаев сел за доску с лучшими юными гроссмейстерами школы.

Как рассказала директор школы Галина Фадеева, пространство центра будет задействовано практически весь день: в первую половину дня здесь будут идти уроки, а затем — дополнительные занятия, кружки по цифровым технологиям и робототехнике, тренинги и игры. Причем воспользоваться площадкой смогут все учащиеся школы — а это 392 ученика.

Специально к открытию «Точки роста» четыре школьных педагога прошли переподготовку. «Интерес к новой площадке огромный: и у детей, и у учителей, и у родителей, — говорит Галина Фадеева. — Ребятишек даже, бывает, сложно оттуда выгнать: тут и оборудование необычное, и другая подача материала. Думаю, по уровню оснащения, подготовки мы ни в чем теперь не уступаем городским школам, а наши учащиеся могут составить городским ребятам достойную конкуренцию».

«Главой республики, как известно, поставлена задача повысить качество образования, особенно в сельской местности, — отметил министр Сергей Кудряшов. — И в рамках национального проекта «Образование» в этом году в Чувашии открывается 40 «Точек роста». Они создаются для того, чтобы наши школьники, живущие в сельской местности, могли погружаться и в современные цифровые технологии, и в будущую профессию». Правительство республики, подчеркнул министр, заинтересовано и дальше направлять средства на повышение качества образования. К 2024 году в Чувашии планируется создать 180 подобных образовательных пространств на селе.

Фото Ольги Казаковой: «Точки роста» призваны сделать доступным качественное образование для всех детей.