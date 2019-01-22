Урожайность зерновых в Чувашии превысила прошлогоднюю на 3,1 ц/га

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным на 23 сентября общий намолот зерновых в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянско-фермерских хозяйствах составил 702,4 тыс. тонн, что на 85,1 тонн больше прошлогоднего уровня. Урожайность при этом составила 26,7 ц/га (в 2018 г. – 23,6 ц/га). Урожайность выше 30 ц/га достигнута в Вурнарском, Яльчикском и Ибресинском районах. Низкая урожайность зафиксирована в Красночетайском и Шумерлинском районах (23 и менее ц/га) .

В Яльчикском районе намолочено 67 тыс. тонн, в Цивильском — 50,3, в Канашском — 45, в Вурнарском  — 48, Батыревском — 46,9.

Уборку зерновых и зернобобовых завершили Ибресинский, Козловский, Красночетайский, Шемуршинский, Шумерлинский и Ядринский районы.

 

Опубликовано: 23 сентября 2019 г.


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