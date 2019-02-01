Роскомнадзор провел плановую проверку газеты «Советская Чувашия»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В период с 10 по 12 сентября 2019 года Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии проведено плановое систематическое наблюдение в отношении газеты «Советская Чувашия».

В ходе мероприятия по контролю проверено соблюдение редакцией и соучредителями СМИ требований Законов РФ «О средствах массовой информации», «О государственной тайне», Федеральных законов «Об обязательном экземпляре документов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О наркотических средствах и психотропных веществах» и иных требований законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации. 

Нарушения требований законодательства в ходе мероприятия не выявлены.

Опубликовано: 23 сентября 2019 г.


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