Помогли найти работу

Направление от центра занятости сокращает время ее поиска

Центры занятости населения республики помогают с поиском работы всем жителям Чувашии, которые обращаются за помощью, в том числе и гражданам с ограничениями по здоровью. В банке вакансий для трудоустройства инвалидов имеется 625 рабочих мест, в счет установленной квоты — 486 свободных рабочих мест. Данные постоянно обновляются. С начала текущего года специалисты службы занятости подобрали подходящую работу 29275 жителям Чувашии, в том числе 495 инвалидам.

Анастасия Замуткина, которая имеет III группу инвалидности, обратилась в Центр занятости населения города Чебоксары в апреле этого года, сразу после увольнения из компании «NetByNet», где работала оператором колл-центра. Благодаря Центру занятости населения Анастасия Владимировна нашла новую работу.

«Я окончила Российский государственный социальный университет по специальности «Социальный работник» и проработала 4 года 3 месяца оператором колл-центра. Потом решила сменить сферу деятельности. Процесс регистрации, постановки на учет, поиск вакансий, профориентационные тесты в Центре занятости населения заняли около часа. Мне сразу предложили список вакансий. Во время поиска специалисты внимательно слушали мои пожелания, подсказывали, предлагали подходящие варианты и во время перерегистрации интересовались, как продвигается поиск работы», — вспоминает Анастасия.

Безработной Анастасия Замуткина пробыла недолго — с апреля по июль, а затем устроилась на работу по направлению центра занятости по своей же специальности: оператором колл-центра в компанию «Комфортел». Перед устройством на работу прошла обучение в компании. В выборе нового места она руководствовалась своим прошлым опытом и расположением офиса, чтобы дорога домой не отнимала много времени. Подыскивала место, которое позволит вырасти профессионально и применить полученные профессиональные знания и навыки оператора колл-центра в новой сфере банковских услуг страхования. Через пять лет Анастасия уверенно видит себя профессионалом в сфере банковских услуг и страхования.

«Центр занятости населения помог мне в поисках работы. Я советую и другим людям, которые ищут работу, обращаться сюда. Бывают разные ситуации на рынке труда, но здесь к вам отнесутся со вниманием и обязательно подберут хорошую вакансию или программу обучения. Я рада, что есть такие государственные программы поддержки безработных граждан».

Анна Григорьева

В центре занятости вам помогут найти работу по душе, говорит Анастасия Замуткина.