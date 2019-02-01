Отпустил осужденного в магазин…

В Чебоксарах бывший сотрудник исправительной колонии подозревается в халатности.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 4, расположенной в Чебоксарах. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, вечером 16 июля нынешнего года осужденные возвращались в ИК с работы на временном выездном объекте. Сотрудник колонии, будучи ответственным за соблюдение осужденными режима отбывания наказания, разрешил мужчине, отбывающему наказание в виде 10 лет лишения свободы, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и два эпизода грабежей, зайти в магазин на улице Декабристов для приобретения товаров личного потребления.

Оставшись без контроля сотрудника, осужденный совершил побег, ночью он был задержан в Новочебоксарске.

Факт халатности сотрудника колонии выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей регионального СУ СКР и сотрудников Чебоксарской прокуратуры по надзору за исправительными учреждениями Чувашии. Полицией также возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении беглеца.