На поддержку АПК

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным мониторинга Минсельхоза России, Чувашия является одним из регионов–лидеров по доведению средств государственной поддержки до аграриев наряду с такими регионами, как Алтайский и Красноярский края, Кировская, Вологодская, Ленинградская области, и другими. Сельхозтоваропроизводителям нашей республики на данный момент перечислено в общей сложности 82,2 проц. выделенных бюджетных средств.

Всего на 2019 год на поддержку агропромышленного комплекса Чувашии предусмотрено 2,7 млрд рублей, сообщают в Минсельхозе  республики. Практически в полном объеме доведены до получателей бюджетные средства в виде грантов фермерам и сельхозкооперативам (99 проц.) и на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (98 проц.). Высок  уровень доведения средств господдержки и по ряду других направлений: 93 проц. выделенных денег перечислено на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 91 проц. — на поддержку племенного животноводства и 87 проц. — на поддержку элитного семеноводства.

Опубликовано: 19 сентября 2019 г.


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