О соринке в чужом глазу и бревне в собственном

Или персональное дело пахнет… мусором

12 сентября, как уже сообщала «СЧ», прошло заседание Чебоксарского городского Собрания депутатов. Заседание внеочередное, на нем народные избранники определили судьбу своего коллеги — избранного от «Справедливой России» депутата, члена постоянных комиссий ЧГСД по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города и по городскому хозяйству Алексея Никитина.

Полномочия депутата Чебоксарского городского Собрания на заседании были прекращены с формулировкой: «в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

Напомним, что поводом для рассмотрения данного вопроса стала проверка, организованная управлением Главы Чувашской Республики по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции всего депутатского корпуса. Об этом в интервью республиканскому телеканалу сообщил заместитель главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского горсобрания Николай Владимиров. По ее результатам был выявлен ряд нарушений, касающихся сведений о доходах депутата Никитина и членов его семьи. Итоги проверки были вынесены на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению, сообщил Владимиров. Рассмотрев представленные материалы, комиссия приняла решение, что сведения о доходах, которые подавал депутат Никитин, являются неполными и недостоверными.

Ну, лишение мандата — не бог весть какая новость. Были и в новейшей истории местного самоуправления республики подобные случаи. Но с Никитиным все по-другому. Хотя бы потому, что он сам всегда выступал за справедливость, позиционировал себя в видеороликах борцом с властью, на встречах с избирателями вне своего округа обвинял крупных чиновников в сговоре с крупным бизнесом.

Конечно, дорожка эта в политическом пиаре проторенная — свои бонусы «как бы оппозиционеры» зарабатывают часто.

Но в данном случае что-то пошло не так: в лексиконе депутата появился негатив в отношении «мусорной реформы», то есть того направления, на котором бизнес его семьи во многом и держался.

Конечно, проверка коснулась всех депутатов Чебоксарского горсобрания. Так, сообщает газета «Коммерсант», в июле 2019 года прокуратура города Чебоксары обнаружила у 25 депутатов ЧГСД «факты представления неполных и недостоверных сведений» в сданных ими декларациях о своих доходах и имуществе. Ссылаясь на прокуратуру, издание отметило, что ведомство направило руководству ЧГСД официальное представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства «с требованием о применении к виновным лицам предусмотренных законом мер ответственности». «В надзорном органе пока не раскрывают имен депутатов-нарушителей и их партийной принадлежности», — написало издание. Таким образом, первый колокольчик прозвенел. Правда, «Коммерсант» привел в статье и такое мнение прокуратуры: «Вряд ли депутаты ЧГСД проголосуют за лишение своих полномочий». Как выяснилось, собрание проявило принципиальность, и депутат Алексей Владимирович Никитин лишился мандата.

Если верить декларации депутата, являясь учредителем нескольких предприятий и гендиректором ООО «Экосервис», Алексей Никитин в 2018 году по основному месту работы заработал всего-то около 64 тыс. рублей. Плюс иной доход в размере 96 тыс. рублей. Хорошо, что супруга получила в прошлом году «иной доход» — почти 2,28 млн рублей. Без жены, судя по декларации, у депутата в среднем по «основному месту работы» выходило бы в месяц чуть больше 5 тыс. рублей. Даже на «минималку» не набегало бы. И при всем этом Алексей Никитин умудряется делиться. «Имеет ряд благодарностей за поддержку и оказание помощи детским реабилитационным центрам, детдомам, за содействие и участие в развитии спортивных и общественных организаций города, проведение детских массовых мероприятий, оказание помощи Луганской народной республике», — читаем биографию Алексея Владимировича на сайте ЧГСД. Вот как теперь верить владельцам заводов и пароходов, которые говорят, что у них нет денег на благотворительность. Тогда как некоторые депутаты, не зарабатывая и шести тысяч рублей в месяц, помогают людям.

Никто не ставит под сомнение бескорыстие пристального интереса Никитина к «мусорной» теме. Однако ООО «Экосервис» как раз ТКО и занимается. В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Чистая среда», а также регионального инвестиционного проекта «Переработка и захоронение ТБО» в республике наконец началось наведение порядка в этой непростой сфере. Так пришел крупный региональный оператор. Наблюдатели отмечают, что он начал вытеснять с рынка небольшие компании, подобные «Экосервису». Получается, ничего личного, а главное, чтобы все было по справедливости?

Ради нее, кстати, стоит отметить, что в марте этого года депутаты уже проголосовали за лишение депутатских полномочий еще одного своего коллеги — депутата Алексея Шурчанова (КПРФ), ранее осужденного за мошенничество. На фоне «чистки рядов» в ЧГСД напрашивается вопрос: как такие люди вообще проходят сито выборов и получают доверие горожан?..

Пусть сегодня люди, мечтающие о депутатских креслах, ругают существующую власть — это, как говорится, законы жанра. Но обманывать жителей, взывая о непримиримости к коррупции, не договаривая о своих миллионах, — это похоже на плевок в сторону жителей Чувашии…

Иван Сидоров