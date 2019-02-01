Филиала АО «Управление отходами» стал партнером образовательного и просветительского проекта «Лекторий на Волге»

В соответствии с принципами устойчивого развития и «зеленых инвестиций» АО «Управление отходами» продолжает работу по повышению экологической грамотности различных слоев населения в части обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Лекторий на Волге» – образовательный и просветительский проект, позволяющий всем желающим познакомиться с интересными и актуальными темами в области образования, культуры, психологии, городской среды и предпринимательства. Проект призван вовлечь горожан и гостей столицы в вопросы развития города и стать коммуникационной площадкой для обмена знаниями и мнениями.

Заместитель директора филиала АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарске Александр Соловьев в рамках лектория выступил с докладом «Почему выгодно быстрее разобраться с проблемой ТКО. Он рассказал о сути проекта, концессии, как инструменте государственного частного партнерства, о важной роли реализуемого в Чувашии концессионного проекта в повышении экологического благополучия населения. Концессия, как инструмент реализации государственного частного партнерства в создании систем обращения с отходами в регионах России является наиболее приемлемой формой привлечения инвестиций в отрасль. Концессионный подход позволяет государству прозрачно контролировать создание и эксплуатацию объектов обработки, размещения отходов. АО «Управление отходами» является эмитентом концессионных облигаций, что означает полное и публичное раскрытие всей финансовой отчетности в нескольких базах данных – в частности, в БД ИНТЕРФАКС и БД ИНВЕСТИНФРА, а также на сайте компании. Благодаря реализации концессионного проекта по созданию межмуниципальной системы обработки и размещения ТКО, Чувашия в числе первых смогла в 2018 году перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и досрочно приступить к реализации национального проекта «Экология» в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО. Созданные объекты являются эталонными для реализации государственной политики Российской Федерации в сфере экологии и обеспечивают благодаря концессионным объектам, оснащенным передовыми технологиями, комплексную обработку твердых коммунальных отходов в Чувашии, где удалось добиться значительного снижения негативного воздействия на окружающую среду и решения вопросов экологической безопасности в части обработки твердых коммунальных отходов для 700 тысяч (более половины) жителей республики.

В соответствии с дорожной картой между ООО «МВК «Экоцентр» и филиалом АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарк заключено соглашение о реализации совместного пилотного проекта по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Специалисты филиала проводят морфологический анализ отходов, собранных из специализированных сетчатых контейнеров, актируют количество органических и иных отходов, которые загрязняют вторичные материальные ресурсы. Затем полезные фракции отправляют на досортировку и подготовку к дальнейшей транспортировке на предприятия по глубокой переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР). За 3 месяца в рамках пилотного проекта на объект АО «Управление отходами» поступило 3,5 тн отходов, но к сожалению, лишь 50% из них соответствовало необходимым требованиям чистого ВМР. В настоящее время на двух заводах филиала АО «Управление отходами» ежедневно осуществляется отбор (сортировка) из общего потока твердых коммунальных отходов 22 фракций ВМР. Реализация пилотного проекта позволит получить данные по объемам ВМР, которые жители готовы раздельно накапливать и доносить до площадки с контейнером для раздельного сбора, затраты на организацию механизированного сбора ВМР. Данная информация будет передана в правительство республики для учета при установлении платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующем году.

Концессионер не только единственная компания, в России которая создает системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на основе государственно-частного партнерства в разных климатических зонах, но и создающая новые стандарты отрасли. Первым опытом использования биорепеллентов на территории Российской Федерации стало применение ловчих птиц на территории мусоросортировочного комплекса филиала АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарске. По результатам успешного применения ловчих птиц на объектах филиала в Чувашской Республике, биорепеллентация внедряется и в других регионах России. Одна из трех хищных птиц, работающих на концессионных объектах, тоже присутствовала на лекции, став живым подтверждением результата следования концессионера принципам «зеленых инвестиций».

Один из координаторов проекта «Лекторий на Волге», член Общественной палаты России Дмитрий Донсков отметил, важность того, что в Чуваши инвестор осуществляет свою деятельность в рамках принципов «зеленых инвестиций», что способствует развитию экологических, социальных, культурных и иных интересов жителей республики. Пригласил сотрудников филиала к экспертному сотрудничеству в рамках реализации образовательного и просветительского проекта.