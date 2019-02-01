«Допинг» в Чувашии: человеческий фактор или злой умысел?

В этом разбирается независимая рабочая группа

В июне республика оказалась в эпицентре допингового скандала. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обвинило наших спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Фигурировала внушительная цифра: под расследование попали зз атлета, представляющие республиканское училище олимпийского резерва.

Тогда же выяснилось, что речь идет не о применении запрещенного препарата, а о нарушении метода приема лекарств. По правилам РУСАДА и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение шести часов разрешается вводить в организм не более 50 миллилитров того или иного (разрешенного, конечно) лекарства. В нашем же случае произошло так, что в этот лимит не уложились. Нарушения, как известно, датированы июнем 2017 года.

Звучит уже не так зловеще, как это было бы в случае целенаправленного применения запрещенного препарата, но осадок остается. Причем осадок обильный: как сообщил «Советской Чувашии» заместитель министра спорта республики Игорь Головин, расследование ведется в отношении уже 68 человек. Часть из них — действующие спортсмены, кто-то завязал с выступлениями и теперь тренирует; есть те, кто уже покинул регион, а кто-то в настоящее время отдает долг Родине, проходя службу в Вооруженных силах. В любом случае, речь не идет о том, что в нарушении подозреваются исключительно учащиеся указанного заведения, как позиционировалось ранее.

Что же это было — простая ошибка, то есть виной всему человеческий фактор, или злой умысел? Во всем этом теперь разбирается независимая рабочая группа экспертов, созданная по инициативе властей республики. Она регулярно приезжает в Чувашию, республика активно содействует ее работе. Возглавляет группу известный спортивный юрист Артем Пацев, защищавший интересы многих топовых спортсменов страны.

Само создание рабочей группы вызвало в спортивных кругах России неоднозначную реакцию: дескать, в Чувашии идут наперекор РУСАДА, которая традиционно уполномочена все это выяснять. В Минспорте Чувашии же утверждают: это не так. Тем более для объективной оценки ситуации со стороны в группу привлекли людей, отношения к республике не имеющих. «Мы направили им (в РУСАДА. — Прим. ред.) письмо о том, что мы готовы им помогать, никого прятать не хотим. Хотим разобраться. Мы такие

вещи (допинг. — Прим. ред.) никогда не поддерживали и поддерживать не будем. Если спортсмен попался на допинге, все, значит, везде двери для него закрыты», — сказал Игорь Головин. Заместитель министра подчеркивает, что создание такой независимой группы экспертов — «первый такой опыт в России, это в основном заграничные методы».

«Когда все это нахлынуло на республику, ее руководством и было принято решение во всем этом разобраться. Виновных наказать, чтобы впредь такого никогда не повторялось. Хотим очистить авторитет Чувашии: республика всегда была спортивной, на нашей территории проводится большое количество спортивных мероприятий, в том числе и международных. Для маленькой республики это большие, значимые моменты. И город живет тоже спортом. Поэтому руководство республики хотело понять, в чем все-таки причина, кто, грубо говоря, виноват в этом во всем. И как это исправить», — отметил Головин. Ожидается, что доклад по итогам расследования возможных антидопинговых нарушений экспертная группа подготовит к 8 октября. По словам Головина, с докладом ознакомят Главу республики Михаила Игнатьева, отчет отправят также в РУСАДА и WADA.

Игорь Головин надеется, что для спортсменов все ограничится предупреждением. «Они (представители рабочей группы. — Прим. ред.) отвечают пока уклончиво. Но говорят, что нарушение все-таки было. Запрещенный метод – это тоже нарушение. В моих надеждах, что спортсменам просто сделают замечание. Максимальное же наказание — 4 года дисквалификации. А что это такое для спортсмена? Он просто уйдет из спорта, невозможно будет тренироваться, выезжать на спортивные мероприятия. Не хочется детям судьбу портить, ведь возможно среди них будущие олимпийские чемпионы», — говорит Головин.