Урожай, благоустройство и машины для ЦРБ

Михаил Игнатьев совершил рабочую поездку в Алатырь и Алатырский район

Пшеница уже практически убрана, просо вот-вот начнут скашивать, и его важно как можно скорее переработать, иначе часть урожая пропадет. А вот рапс подождет еще пару недель до полного вызревания… Рабочая поездка Главы Чувашии Михаила Игнатьева в Алатырский район началась с визита на поля, находящиеся в границах Кувакинского и Миренского сельских поселений.

Все перечисленные культуры выращивает сельскохозяйственное подразделение холдинга «КиПиАй», чье присутствие отмечено в нескольких регионах России. Здесь инвестор осваивает залежи, относящиеся к землям сельхозназначения, и арендует наделы сельчан, рассчитываясь с ними зерном и уплачивая земельный налог.

Гостям продемонстрировали, как три комбайна заканчивают жатву на площади 60 га. Михаил Игнатьев интересовался урожайностью сельхозкультур и достижениями комбайнеров. По словам представителей хозяйства, урожайность пшеницы на этом поле достигла 49,5 ц с гектара, а передовой комбайнер намолотил 3 тысячи тонн. В целом же по району урожайность зерновых составила 30 ц с гектара, сообщила глава администрации Алатырского района Нина Шпилевая.

Глава заметил, что урожай нынче хороший, цены на него — тоже, а труд работников полей, особенно передовиков, достоин повышенного вознаграждения.

Затем гости переместились в жилые массивы. Чуварлейский сельский Дом культуры ремонтируется по федеральной программе «Развитие культуры и туризма». Сразу заметно, как преобразилась площадка перед зданием. Нынче здесь появилась стена памяти «Они вернулись с Победой», на которой высечены имена 136 жителей района, выживших в пекле Великой Отечественной войны. На ее возведение было направлено 480 тыс. рублей из республиканского бюджета и 130 тыс. поступило от местных жителей в рамках развития проектов общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Михаил Игнатьев предложил продумать вечернюю подсветку мемориала, а облагораживать не только клуб, но и находящимся вблизи него зданиям придать достойный вид.

Ремонт непосредственно клуба проводится в несколько этапов. Пока, на первом, использовано более 1 млн рублей из федерального бюджета, а также средства из республиканского и местного бюджетов. Завершена внутренняя отделка, только что покрашены полы («Ой, куда на сцену-то, там же не высохло еще!» — тревожным шепотом остановили клубные работники телеоператора, когда тот облюбовал высокую точку для съемки). На днях смонтируют отопление. На следующем этапе предстоит обновление фасада. «Нам только что подали хорошую мысль — привлечь к проектированию фасада подрастающее поколение. Сейчас объявим конкурс детских рисунков, посвященных 75-летию Победы», — поделилась Нина Шпилевая после рабочей встречи, которую Глава Чувашии провел с руководителями Алатырского района и города Алатыря.

Цифра: 448 мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне и локальным конфликтам, открыто в Чувашии в 2015-2019 годах

«Двор у нас хороший сделали, но очень быстро по нему ездят машины, сильно беспокоимся за детей. Надо бы «лежачего полицейского» установить», — обратилась к Главе республики многодетная мама Вера Федорова, когда он с представителями Кабинета Министров республики и Алатырской городской администрации инспектировал территории перед домами № 41 и 43 по улице Ленина. Там заканчивается ремонт дворов в рамках приоритетного проекта «Жилье и городская среда». «Я думаю, пожелание многодетной мамы правильное. Мы учтем это, и при прохождении экспертизы все подобные варианты будем учитывать и предусматривать», — пообещал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Грищенко. «Регламенты, стандарты своим приказом надо утвердить — и для всех они должны стать нормой. Иначе мы постоянно будем сталкиваться с такой проблемой и в других городах», — дополнил Глава республики и задал конкретный вопрос: «Как теперь просьбу выполним?» Глава администрации Алатыря Владимир Степанов пообещал, что уже в этом месяце «лежачий полицейский» во дворе появится.

Другая горожанка пенсионного возраста пожаловалась, что очень тряско ездить на больничной машине, которую медики присылают к пациентам в экстренных случаях. Эту проблему Михаил Игнатьев чуть позже поднял в беседе с главным врачом Алатырской центральной райбольницы Наталией Мининбаевой, когда посещал детскую поликлинику, где идет капитальный ремонт. Главврач подтвердила, что значительная часть больничного автопарка изношена, срок амортизации у 13 автомашин истек. Глава республики взял под личный контроль обновление автопарка Алатырской ЦРБ.

А тема благоустройства дворовых территорий была продолжена во дворах двух домов по улице Московской. Причем жители дома № 118, вдоль которого была уложена свеженькая двухцветная брусчатка, оказались немного обижены тем, что они одними из первых в городе включились в программу «Формирование комфортной городской среды» и даже на условиях софинансирования заплатили за проект, но не все задуманное якобы удалось воплотить в жизнь. А если бы удалось, двор выглядел бы еще лучше. «Деньги, выделенные на эту программу, в связи с несвоевременным проведением нужных процедур прежняя администрация Алатыря два года подряд возвращала назад в республиканский бюджет», — назвал причину подобных претензий Глава Чувашии и поблагодарил жителей этого и соседнего дома № 120 за активность, трепетное отношение к своим дворам, яркие ухоженные цветники.

Заключительным пунктом в плане поездки значилась станция первого подъема МУП «Водоканал» на Суре. Предприятие переживает не лучшие времена. Рассчитано оно было в свое время на подачу 17 тыс. тонн воды в сутки, а востребовано сегодня лишь около 9 тыс. тонн. Не дает расслабиться и Сура — спокойная вроде бы река здесь проявляет упрямство, образуя остров вблизи важного для водозабора места, меняет русло, задавая титаническую работу земснаряду, углубляющему дно. Предстоит серьезная работа по модернизации этого важного для Алатыря объекта.

Фото cap.ru

Жильцы дома № 118 ознакомили Главу республики и министра строительства со своим планом обустройства двора. В нынешнем году по различным программам в Алатыре предполагается благоустроить 8 дворовых территорий и 1 общественную, в целом на 51,6 млн рублей.

Фото cap.ru. На 9 сентября показатель валового сбора зерна в республике был выполнен на 100,9 проц., в Алатырском районе — на 132 проц.