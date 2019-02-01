Доходы республиканского бюджета выросли на 830 млн рублей

Вчера состоялась очередная, 34, сессия Госсовета Чувашии. Депутаты приняли поправки в бюджет республики, определили величину прожиточного минимума для пенсионеров, установили региональный коэффициент для налогообложения иностранцев…

С проектом поправок к республиканскому бюджету на текущий год выступила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина. Доходы республиканской казны увеличиваются на 830,3 млн руб., в том числе собственные (налоговые и неналоговые) — на 628,3 млн. Расходы бюджета на 2019 год также вырастут на 830,3 млн руб. Больше направляется денег на социальную составляющую (здравоохранение, спорт, культура…), на жилищно-коммунальное хозяйство, а также по разделам «национальная экономика», «национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

Выслушав докладчика, депутаты, как всегда, не преминули забросать министра вопросами — например, с чем связано изменение доходной части бюджета. Светлана Енилина спокойно ответила, что с выделением дополнительных федеральных денег и ростом собственных доходов республики.

Был рассмотрен проект закона «Об установлении в Чувашской Республике коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2020 год». Он устанавливает особенности исчисления налога на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих на территории республики на основании патента. «С целью регулирования притока иностранной рабочей силы, а также недопущения снижения доходов» бюджета Чувашской Республики законопроект предлагает установить региональный коэффициент на 2020 год равный 2, то есть на уровне текущего года.

Министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев озвучил законопроект, согласно которому величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год предлагается установить на уровне года текущего — 7953 рубля.

Этот показатель устанавливается для оценки уровня жизни, реализации социальных программ и оказания помощи. Килограммы и литры в потребительской корзине неизменны по всей стране, меняются только цены — а поскольку они в Чувашии достаточно низкие, невелик и прожиточный минимум.

Еще один важный законопроект, озвученный Димитриевым, касался социальной поддержки пожилых людей в оплате капитального ремонта. Как известно, при соблюдении определенных условий в возрасте старше 70 лет можно рассчитывать на компенсацию 50% суммы, в возрасте старше 80 — на освобождение от уплаты взносов. Согласно проекту с 1 января 2021 года расходы на капремонт не будут компенсироваться в случае наличия судебного акта о непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

На заседании депутаты также рассматривали изменения в закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике, в закон, регулирующий порядок вступления в силу Конституции республики, ее законов и иных правовых актов. Обсуждали парламентарии и другие вопросы. Кроме того, были назначены мировые судьи Чувашской Республики, а вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Викторов рассказал в рамках «правительственного часа» о реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение».