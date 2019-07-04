С 1 июля повысились тарифы на тепло и вывоз мусора

Платить за ЖКУ станем больше. Но не все одинаково

Во втором полугодии жителей республики ожидает изменение платы за коммунальные услуги. Об этом на брифинге журналистам рассказала руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова.

Она напомнила, что ежегодно правительство России ограничивает рост платы граждан, устанавливая соответствующие индексы в среднем по субъектам РФ. Так, для Чувашии утверждены индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года — 1,7%, с 1 июля — 2%. Кроме этого, утверждено предельно допустимое отклонение от индексов, установленных по Чувашии в первом полугодии 0%, во втором — 2%.

Максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях Чувашии в первом полугодии установлено в размере 1,7%, во втором полугодии — 4%. Марина Кадилова напомнила, что решение о двухэтапной индексации принято в связи с повышением с 1 января ставки НДС.

С 1 июля по 253 муниципальным образованиям рост составит 2%, по 35 — до 4%. По 8 муниципальным образованиям предельный индекс роста тарифов превысит индекс по республике в целом. Сделано это на основании обращений представительных органов местного самоуправления; рост платы за коммуналку в основном связан с необходимостью принятия экономически обоснованных тарифов, сообщили на брифинге специалисты Госслужбы. Но даже в этих восьми муниципальных образованиях повышенные тарифы затронут не всех граждан. В Алатыре, например, повышение платы за теплоснабжение (до 16 проц.) коснется лишь домов, построенных до 1999 года и не оборудованных приборами учета тепловой энергии. Таких домов в городе 6, в них проживают 592 человека, или 1,7 проц. от всего населения Алатыря.

Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям республики в нынешнем году не превысит установленное правительством РФ ограничение, подчеркнула Марина Кадилова. И привела еще несколько цифр. Так, размер тарифа на электрическую энергию с 1 июля составит 3,36 руб./кВтчас — для городского населения (рост 6 копеек), для сельского населения тариф будет составлять 2,35 руб./кВтчас ( плюс 4 копейки). А розничная цена на газ увеличится на 10 копеек и составит 5,72 руб. за 1 куб. м.

Единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 июля составит 456,02 руб. за куб. м с ростом на 1,4% по отношению к январю. И если в первом полугодии плата за вывоз ТКО для городского населения составляла 75,70 руб. на человека, для сельского населения (индивидуальные жилые дома) — 60,71 руб., то во втором полугодии 2019 года горожане будут платить в месяц за вывоз ТКО 76,76 руб. с человека, а селяне — 61,56 руб.

На услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения изменение тарифов для каждого поставщика ресурсов будет своим — тут все зависит от технологического процесса, наличия и износа оборудования, режима налогообложения, объемов полезного отпуска ресурса и других факторов. Среднее изменение тарифов на услуги теплоснабжения, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения для населения республики с 1 июля составит не более 2%. Насколько изменятся тарифы на коммунальные ресурсы по каждой организации, можно посмотреть на сайте Госслужбы.

Руководитель Госслужбы по тарифам отметила также, что, по данным на конец июня, средняя стоимость коммунальных услуг в Чувашии была одной из самых низких в ПФО. По средней плате за водоснабжение, например, 422,74 руб. с человека в месяц — республика в ПФО на втором месте (на первом месте здесь Саратовская область — 368,03 руб., на последнем Пермский край — 633,32 руб.). А отопление в Чувашии на фоне других регионов и вовсе оказалось самым дешевым.