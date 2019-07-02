Цена на бензин «размораживается»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

Один из источников заметил, что законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, при этом он задним числом сможет заработать уже с 1 июля 2019 года. Тем самым у правительства еще есть время на согласование его параметров и источников финансирования.

Опубликовано: 2 июля 2019 г.


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