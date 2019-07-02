Застройщики перешли на безопасные расчеты с дольщиками

Как уже сообщала «СЧ», с 1 июля застройщики, работающие по договорам долевого строительства, переходят на счета эскроу, за исключением объектов, которые соответствуют критериям, установленным Правительством РФ в зависимости от степени готовности, — не менее 30%, и покрытия площади объекта заключенными договорами купли-продажи — не менее 10%.

На счета эскроу будут зачисляться средства дольщиков, а не поступать, как раньше, напрямую строительным компаниям, что позволит защитить деньги покупателей возводимого жилья.

Когда дом будет сдан в эксплуатацию, тогда застройщик получит доступ к деньгам на счете эскроу. Если же он обанкротится и не успеет достроить дом, то люди смогут полностью вернуть свои деньги, разъясняют в Национальном банке Чувашской Республики. Возводить жилье застройщики будут на собственные оборотные средства и кредиты уполномоченного банка. Это позволит им получать стабильное финансирование и не зависеть от регулярности поступления средств дольщиков.

Кроме того, деньги граждан на счетах эскроу попадают в государственную систему страхования вкладов. То есть при отзыве у банка лицензии участник долевого строительства получит страховое возмещение в размере ранее размещенных средств, но не более 10 миллионов рублей, подчеркнули в Нацбанке.

К уполномоченным банкам, имеющим право открывать счета застройщикам и счета эскроу, установлены определенные требования, в частности: наличие универсальной лицензии, участие в системе страхования вкладов, высокий кредитный рейтинг. Перечень таких банков размещен на официальном сайте Банка России в разделе «Информация по кредитным организациям».