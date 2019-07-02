С 1 июля натуральным молочным продуктам выделили отдельную витрину

С 1 июля вступает в силу Постановление Правительства РФ, согласно которому магазины должны будут размещать натуральную молочную продукцию и товары с растительными жирами отдельно.

Новые правила выкладки молока и молочной продукции на полках позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей, говорится на сайте Национального союза производителей молока. Несмотря на то, что уровень потребления «молочки» в первую очередь обуславливается уровнем доходов населения и ценами, последние изменения в части разграничения молокосодержащих и молочных продуктов уже привели к изменению структуры спроса. Так, изменения в маркировке продукции, растущий запрос на здоровое питание и потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры. В результате спрос на сырные продукты упал на 10,3%, на сыры, наоборот, вырос на 10,1%.

По мнению экспертов, сетевая розница полностью готова к нововведениям и не будет испытывать трудности с переходом, так как был дан достаточный переходный период. Однако у несетевой розницы и точек нестационарной торговли действительно могут возникнуть проблемы с размещением продуктов на ограниченной площади.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Новые правила, полагают эксперты, пойдут на пользу малым и среднем предприятиям, которые производят натуральное молоко.