В Чувашии обнаружены клещи — переносчики энцефалита

До 2019 года в республике «собственного» клещевого энцефалита не было. По лесам и лугам можно было бродить не переживая, что впившееся в кожу насекомое может стать причиной опасного заболевания.

Но природа не знает границ: обитатели леса мигрируют, а среди них более 130 видов диких животных, не болея сами, являются носителями вируса. Тем более, что его очаг гнездился по соседству — в лесах Марий Эл. В итоге и Чувашия, по словам специалистов республиканского Роспотребнадзора, стала эндемическим районом по клещевому энцефалиту. Теперь нам всем надо привыкать жить в новых условиях. Тут как никогда уместна поговорка: предупрежден — значит вооружен.

НАША СПРАВКА Клещей в природе очень много — более 800 видов, но самых опасных из семейства иксодовых всего два: таежный и собачий. Любимые места обитания — это лесные опушки и поляны, а также парковые зоны, дачные участки, где они прячутся на травинках, веточках, не выше 50 сантиметров от земли. Названия насекомых не должны вводить нас в заблуждение, таежные клещи прекрасно живут в наших местах, а собачьи с удовольствием выпьют человеческой крови. Их опасность в том, что, прокусывая кожу, они вбрызгивают в тело жертвы слюну, которая содержит возбудителей почти десятка болезней. Самые опасные: энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и эрлихиоз.

В этом году специалисты лаборатории Роспотребнадзора по Чувашии уже исследовали более тысячи клещей, 915 из которых были сняты с людей. Переносчиками вируса энцефалита оказались 14 особей, боррелиоза — 41, анаплазмы — 27 и всего два возмутителя спокойствия содержали эрлихий. Эту информацию нужно принять к сведению, чтобы понимать, как себя вести на природе и что делать, если вдруг вы оказались «добычей» клеща.

Напасть на поляне и детской площадке

И вот вы собрались на природу. Одевайтесь так, чтобы джинсы были заправлены в обувь или хотя бы в носки (увы!), одежду выбирайте светлую, чтобы клещ был на ней заметен. Причем под «природой» надо понимать любое место в парке, сквере, газоне, на кладбище, где растет трава. Несколько знакомых детей в прошлом году принесли клещей на себе с детских площадок в Чебоксарах. Скорее всего, они были занесены туда собаками, побывавшими в «настоящем» лесу.

Если вы планируете посидеть или поваляться на земле, запаситесь большим куском полиэтиленовой пленки, чтобы расстелить на траве. Полиэтилен гладкий и скользкий — к нему клещ не прицепится. А вот бояться деревьев не нужно, клещи на них не забираются, они цепляются за одежду и ползут вверх, выискивая нежную кожу: область паха, подмышек, шеи, внутреннюю сторону бедра и плеча.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Клещи предпочитают лиственные и смешанные леса. В хвойных встречаются намного реже. Собравшись устроить пикник, обходите стороной дикие лужайки с березками-осинками поблизости. А вот сухие хвойные леса и опушки менее опасны.

После любой прогулки нужно осмотреть себя и своего ребенка, чтобы быть уверенными, что не принесли на себе с улицы опасное насекомое. Укуса клеща вы не почувствуете: в слюне у него содержится обезболивающий фермент, и допускать присасывания клеща нельзя: вирус энцефалита сразу же попадает в кровь. Не забудьте осмотреть собаку, потому что она тоже может стать жертвой насекомого.

К СВЕДЕНИЮ В республике проводится обработка от клещей территорий детских оздоровительных лагерей, санаториев и баз отдыха. Но через некоторое время после обработки вредным насекомым ничто не мешает появиться там вновь — ведь акарицидные вещества имеют свойство разлагаться. Поэтому, если вы собрались насладиться общением с природой, даже в санатории и на базе отдыха неплохо бы дополнительно воспользоваться репеллентами, на которых стоит значок клеща.

Но если меры безопасности были проигнорированы или не сработали, и вы увидели в коже тельце насекомого, не пугайтесь. Нужно аккуратно его удалить, держа клеща строго вертикально. Затем положить в баночку с мокрой ваткой и отнести его в лабораторию. Можно самим его не удалять, а обратиться к врачу. Специалисты Роспотребнадзора уверяют, что помочь вам должны не только в травмпункте, но и просто в поликлинике.

Цена вопроса

Далее схема такая: врач должен отправить клеща на анализ, и когда тот будет готов, оповестить вас, что никаких мер принимать не нужно: насекомое оказалось «приличным» и никаких вирусов-бактерий не содержало. Или наоборот, нужно срочно прийти в поликлинику, чтобы сделать иммуноглобулин и пройти курс лечения антибиотиками. Анализы в таком случае вам не будут стоить ни копейки. Поликлиника или больница рассчитаются с лабораторией без вашего участия. С вас — только полис ОМС.

Если вы отнесете в лабораторию Роспотребнадзора клеща самостоятельно, то придется заплатить от 400 до 800 рублей. Роспотребнадзор не относится к лечебным учреждениям, а потому массовые исследования клещей, снятых с людей, не финансируются, реактивы же стоят очень дорого.

Разотрут в порошок

В лаборатории вашего клеща вначале обработают. Лаборантам приходится насекомых не только дезинфицировать от посторонней инфекции, чтобы не мешала делать анализ, но и отмывать их от керосина, масла, воска. Потому что почти никто не знает, что на клеща не надо ничем капать, достаточно аккуратно его вынуть, держа за тельце строго вертикально. Очень важно его не раздавить: иначе возбудители болезни попадут вам на руки.

Следующий этап: клеща растирают в ступке с небольшим количеством специальной жидкости буквально в порошок. Затем в зависимости от того, на какую инфекцию исследуют получившийся материал, делают либо иммунно-ферментный анализ, либо ПЦР — это метод молекулярной биологии. В первом случае определяют только вирус энцефалита — это дешевле. Во втором случае ищут уже возбудителей сразу четырех болезней: энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза — тут задействованы не только дорогие препараты, но и сложная аппаратура. Вирус в обычный микроскоп, к сожалению, увидеть нельзя, поэтому приходится прибегать к таким сложностям.

Лечить вначале быстрее и дешевле

Если до больницы дойти с клещом по каким-то причинам не удалось, то следите за сроками. Инкубационный период в среднем длится от недели до двух, но известны случаи заболевания уже через три дня и даже после 21. Поэтому если резко поднялась температура, появились головная боль, отечность лица, тошнота и тем более рвота, сразу же вспоминайте про клеща и вызывайте скорую.

Вышеуказанными симптомами заявляют о себе практически все заболевания, которые переносят клещи. А инфекционисты уже разберутся, от чего вас лечить. Самый страшный вариант всех этих недугов — поражение мозга, а при наплевательском отношении к лечению даже гибель пациента.

Есть одна тонкость. Самое коварное заболевание в отличие от бесхитростного энцефалита — это болезнь Лайма или боррелиоз. Борреллии — это бактерии из того же ряда, что вызывают сифилис, и лечится данная инфекция длительно, особенно если диагноз запоздал.

В медицине известны формы нейроборрелиоза — поражения мозга спирохетами. А все потому, что симптомы могут быть незначительными: небольшое недомогание, как если вы слегка простыли, пятна на коже, как будто это аллергия. Поэтому при виде странных пятен на теле или легком ОРЗ после укуса клеща все-таки есть смысл обратиться к врачу и сделать назначенные анализы на антитела.

Лечить болезнь в самом начале дешевле и быстрее, а кроме того, эффективнее. Боррелиоз очень любит переходить в хронические формы, а это чревато инвалидностью и абсолютно низким качеством жизни.

И еще одно предупреждение от руководителя Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской: не пейте сырое молоко. Козы и коровы при укусе клеща обычно не болеют энцефалитом, а вот их молоко становится опасным в сыром виде.

Фото Максима Васильева: Фельдшер-лаборант Регина Николаева готовит выделенный из клеща биоматериал для исследования ПЦР методом, чтобы определить, есть ли в нем опасные инфекции.