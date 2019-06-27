В Чувашии прошли торжества по случаю 25-летия Госсовета республики

Ровно четверть века назад, 21 июня 1994 года, Госсовет Чувашии приступил к исполнению своих конституционных полномочий. Работал первый созыв в сложное для страны время: менялась государственная система, депутатскому корпусу пришлось буквально с чистого листа писать первые республиканские законы.

За прошедшие 25 лет республиканскому парламенту удалось сформировать прочную законодательную базу, обеспечивающую защиту прав и свобод граждан, решение вопросов социального и экономического развития региона. О непростом пути становления высшего законодательного органа республики в фойе ДК имени Я. Ухсая рассказывала выставка, этому же была посвящена выпущенная к юбилею книга «Государственный Совет Чувашской Республики. 25 лет в событиях, фактах, фотографиях».

В праздничном мероприятии приняли участие депутаты Госсовета Чувашии разных созывов, ветераны-парламентарии, ветераны Аппарата законодательного органа власти республики, представители Чувашии в Совете Федерации России и в Госдуме, руководители различных органов власти, федеральных учреждений, главы муниципалитетов, общественники, а также руководители законодательных органов государственной власти Кировской, Ивановской, Нижегородской, Самарской областей и Мордовии.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова. Спикер отметила, что сегодня перед парламентом стоят масштабные задачи, связанные с реализацией в Чувашии национальных проектов в рамках стратегических планов развития страны. Они во многом определят содержание работы законодательного органа на ближайшие годы. «И можно быть уверенными в том, что депутатский корпус, как и прежде, с честью справится с возложенной миссией», — сказала руководитель парламента.

Аплодисментами на сцене встречали спикеров Госсовета Чувашии предыдущих созывов — Валентина Шурчанова, Льва Куракова, Николая Иванова, Михаила Михайловского, Юрия Попова и Валерия Филимонова, которым были вручены памятные подарки. Свои поздравления направили Глава Чувашии Михаил Игнатьев, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров.

За вклад в укрепление государственности республики и в связи с 25-летием Государственного Совета республики были вручены почетные награды.