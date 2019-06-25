Тарифы на вывоз мусора могут быть снижены на 15-20%

21 июня Михаил Игнатьев в Уфе принял участие в очередном заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО. Речь шла об обращении с твердыми коммунальными отходами и экологическом оздоровлении Волги, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Чувашия приступила к реформе системы обращения с твердыми коммунальными отходами еще с 1 октября 2018 года. Общий объем вывоза ТКО с начала работы регионального оператора составил более 1 млн 800 тыс. куб. метров, из них 8% отправлено на вторичную переработку. Через три года на переработку будет отправляться до 30% отходов.

Как сообщил Михаил Игнатьев в своем комментарии журналистам, в республике проведены зимние и весенние замеры объемов накопления мусора населением. «Мы проводим анализ, чтобы правильно посчитать фактические объемы сбора ТКО в сельской местности. Мы снизили тарифы в сельской местности на 20%. И, скорее всего, снизим на 15-20% норматив по ТКО. Об этом говорят расчетные данные специалистов и экспертов. Находя баланс интересов, мы должны, с одной стороны, навести порядок, но с другой — все должно быть справедливо. Это главная задача», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

«Республика участвует в масштабных программах «Оздоровление Волги» и «Чистая страна». Комплекс предусмотренных мер поможет сохранить благоприятную окружающую среду на территории республики», — сказал Глава Чувашии.