В Чебоксарах прошла всероссийская акция «Горсть памяти»

По всей стране, а также за рубежом 22 июня прошла акция «Горсть памяти» — землю с мест захоронений советских воинов поместили в специальные контейнеры (их называют «солдатские кисеты»). Затем эти кисеты заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.

В Чебоксарах на старом городском кладбище по улице Б. Хмельницкого также была взята частица земли с братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Открывая торжественную акцию, Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил значимость события для республики, ведь среди миллионов погибших в те годы было немало наших земляков. На мемориальной плите братской могилы высечены имена 83 солдат. Участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

СПРАВКА «СЧ» На территории России сегодня зарегистрировано более 17 тысяч воинских захоронений периода Великой Отечественной войны, более 10 тысяч — за рубежом.

Рассказывая об ужасах войны, ветеран Великой Отечественной Юрий Петров заметил, что сегодняшнее поколение должно учиться работать с современной военной техникой, и тогда оно сможет «разгромить любого врага». Также он поделился воспоминаниями о сражениях под артиллерийским огнем, о том, как, несмотря на ранения, солдаты продолжали бой. Свой рассказ о войне ветеран закончил напутствием: «Молодежь уже не раз доказывала свою преданность Родине и умение воевать, которое переняла от наших бойцов и Героев России. Я хочу пожелать, чтобы наша страна была сильной. Счастливой вам жизни, и чтобы не было войны!»

В Чувашии торжественный ритуал прошел в 15 муниципальных образованиях, где имеются воинские захоронения. По словам военного комиссара Чувашской Республики Александра Мокрушина, уже на следующей неделе кисеты с землей доставят в Подмосковье. Главный храм Вооруженных сил России планируется открыть 9 мая 2020 года.

Фото gov.cap.ru: По словам первого заместителя начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майора Алексея Цыганкова, 22 июня по всей стране и за рубежом участники акции «Горсть памяти» собрали более 15 тысяч кисетов с землей с воинских захоронений и братских могил советских солдат.