В День памяти и скорби в Чебоксарах возложили цветы к Вечному огню

По традиции День памяти и скорби начался в Чебоксарах с возложения цветов и венков к Вечному огню в мемориальном комплексе «Победа».

В церемонии участвовали Глава республики Михаил Игнатьев, депутаты Госдумы РФ и Госсовета Чувашии, члены правительства республики, участники войны, ветераны труда, труженики тыла, вдовы ветеранов Великой Отечественной, жители и гости столицы Чувашии, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Минутой молчания собравшиеся у Вечного огня почтили память воинов, погибших в боях с фашистами.

Увековечение памяти тех, кто отдал жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны, имеет большое значение для патриотического воспитания молодежи, отметил после церемонии Михаил Игнатьев. «Любовь нашего народа к Родине, его героизм, несгибаемое мужество и сила духа — это главные нравственные ценности, которые нужно обязательно сохранить и на которых мы должны воспитать молодое поколение», — подчеркнул он.

О подвиге прадедов наша молодежь не забывает. Подтверждение тому — патриотическая акция «Свеча памяти», состоявшаяся вечером в этот же день в мемориальном парке «Победа». Организовали ее представители чувашского регионального отделения «Волонтеры Победы» при поддержке администрации Чебоксар. Присоединились к акции более тысячи человек. Они выложили из свечей слово «Помним» в честь героев, павших во время самой жестокой и кровопролитной войны в истории.

Возложения цветов к монументам в честь солдат, погибших в Великой Отечественной войне, и акция «Свеча памяти» прошли 22 июня во всех городах и районах республики.

Фото gcheb.cap.ru: Акция «Свеча памяти» впервые прошла в 2004 году в Тюмени. А через пять лет она стала всероссийской акцией.