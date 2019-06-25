На Красной площади Чебоксар прошли соревнования по прыжкам с шестом

Девять сильнейших прыгуний с шестом со всей России стали участниками всероссийских соревнований «Мастера прыжков с шестом», открывших вчера праздничную программу Дня республики. Уже второй год состязательный сектор располагается прямо на Красной площади в Чебоксарах, а истинных поклонников этой, пожалуй, самой захватывающей легкоатлетической дисциплины нынче не испугал даже небольшой дождь.

В этом году турнир оказался чисто женским. В нем приняли участие известные легкоатлетки, в активе которых чемпионаты и первенства России и Европы, Континентальные кубки IAAF и чемпионаты мира. Чувашские болельщики бурно встречали выступление каждой спортсменки, но самыми волнительными для зрителей на трибунах, конечно, стали прыжки именитой землячки Анжелики Сидоровой, заслуженного мастера спорта, чемпионки Европы, двукратной вице-чемпионки мира в помещении и многократной чемпионки России. Сегодня Анжелика является лидером сборной команды России и представляет Москву и Чувашию.

Погода все же внесла свои коррективы в выступления спортсменок. Девушкам приходилось буквально на ходу приспосабливаться к менявшимся условиям: дождь требовал дополнительной обработки ладоней и шеста антискользящими средствами, по-другому приходилось рассчитывать и разбег.

Прыжки с шестом начались с отметки 4,2 метра. На преодоление каждой высоты у спортсменок было три попытки. Кому-то планка покорялась с первого раза, а для кого-то эти метры так остались недосягаемыми. Татьяна Швыдкина, выступающая за Москву и Брянскую область, — среди тех, кому чебоксарское небо уже приносило удачу. В 2015 году на Чемпионате России в Чебоксарах она стала серебряным призером. Вот и на этот раз прыжок оказался красивым, чистым.

Следующая высота, на которую подняли планку, — 4,35 метра. И снова три попытки. С досадой покидала сектор Елизавета Бондаренко, финалистка чемпионата мира среди юниоров прошлого года. В Чебоксарах она представляла Подмосковье и Ростовскую область. Как рассказала прыгунья, к прыжкам на открытой площадке еще нужно привыкнуть: в этот раз, возможно, не хватило удачи. А что же до дождливой погоды, с ней спортсмены справляются с помощью специального клейкого состава, который обеспечивает жесткий захват шеста. «Сам шест весит немного, около двух килограммов, но в рывке ощущаешь все 15 килограммов», — рассказала Лиза. На соревнования, кстати, каждая спортсменка приехала с целым набором личных орудий для прыжка. На один турнир атлетам требуется до 5-7 шестов, их подбирают в зависимости от условий, в которых проходят соревнования.

На отметке 4,46 метра стало известно имя бронзового призера соревнований – им стала чемпионка Европы среди молодёжи Ангелина Жук-Краснова (Москва и Иркутская область).

Между тем дождь все усиливался, а на подготовку снаряда к прыжку спортсменкам требовалось уже больше времени. Пытаясь спасти шест от влаги, спортсменки укрывали его полотенцем. Все меньше становилось и самих участниц – на дорожке были только двое: Анжелика Сидорова и Ирина Иванова из Омской области. На отметке 4,65 метра Ирина Иванова вышла из борьбы: высота хоть ей и не покорилась, но спортсменка тем не менее установила личный рекорд, одолев 4,56 метра, что на 1 сантиметр выше ее предыдущего показателя. С этим результатом она и стала серебряным призером турнира.

С покоренной высотой 4,65 метра Анжелика Сидорова оставалась единственной прыгуньей на турнире и уже могла праздновать победу. Но титулованная спортсменка не собиралась ставить точку. Подняв планку еще на 10 см, на высоту 4,75 метра, она с легкостью ее преодолела, доставив болельщикам невероятные эмоции. С этим результатом хозяйка соревнований и поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета.

«К сожалению, нет возможности продолжить соревнования на новой высоте. Очень сильный дождь и становится опасно», — сразу после победного прыжка поделилась титулованная спортсменка. Анжелика была настроена взять и больше — 4,80 метра, но вмешался сильный дождь: руки начали скользить, что небезопасно для спортсменок. «Большое спасибо всем за поддержку – за то, что несмотря на дождь сидели, болели за нас. Это очень приятно! И надеюсь на такую же мощную поддержку на стадионе «Олимпийский» в конце июля, на 100-м чемпионате России в Чебоксарах».

Соревнования посетил Глава Чувашии Михаил Игнатьев. А победителям вместе с медалями вручили еще и денежные сертификаты: за 1-е место – на 30 тысяч рублей, за 2-е — на 20 тысяч рублей и за 3-е — на 10 тысяч рублей.

Фото Максима Васильева: