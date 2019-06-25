Глава Чувашии поздравил с днём тезоименитства митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву

24 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Покровско-Татианинском соборе поздравил с днем тезоименитства Высокопреосвященнейшего Варнаву, митрополита Чебоксарского и Чувашского.

Глава республики тепло поприветствовал Владыку, выразил глубокую признательность за многолетние труды по упрочению духовных ценностей в обществе, за личный вклад в сохранение межконфессионального мира и согласия на чувашской земле, пожелал здоровья, благополучия, крепости сил и успехов в архипастырском служении.

С днем тезоименитства митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву поздравил также прокурор Чувашской Республики Василий Пословский.