Глава Чувашии поздравил с днём тезоименитства митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

24 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Покровско-Татианинском соборе поздравил с днем тезоименитства Высокопреосвященнейшего Варнаву, митрополита Чебоксарского и Чувашского.

Глава республики тепло поприветствовал Владыку, выразил глубокую признательность за многолетние труды по упрочению духовных ценностей в обществе, за личный вклад в сохранение межконфессионального мира и согласия на чувашской земле, пожелал здоровья, благополучия, крепости сил и успехов в архипастырском служении.

С днем тезоименитства митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву поздравил также прокурор Чувашской Республики Василий Пословский.

Опубликовано: 24 июня 2019 г.


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