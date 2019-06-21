Состоялся деловой завтрак Главы Чувашии с предпринимателями

Вопросам улучшения инвестиционного климата был посвящен деловой завтрак Главы Чувашии Михаила Игнатьева с предпринимательским сообществом республики.

Глава региона напомнил, что республика с 2015 года входит в ТОП-15 лучших регионов России по состоянию инвестклимата и пятый год подряд остается в тройке регионов-лидеров по ПФО. И поблагодарил представителей бизнеса и экспертов за высокую оценку деятельности органов власти. «Эта оценка дорогого стоит, — отметил Михаил Игнатьев. — От вашего мнения во многом зависит привлечение инвестиций и в реальный сектор экономики, и в социальную сферу».

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, в ходе общения Михаила Игнатьева с представителями бизнеса поднимались темы взаимодействия с контролирующими органами, проведения кадастровой оценки земель, доступности кредитных ресурсов, перехода на расчеты по эскроу-счетам в сфере строительства, развития женского предпринимательства и другие.