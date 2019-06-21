Начинает работу Чебоксарский культурный форум

Одно из главных мероприятий празднования Дня республики — Чебоксарский культурный форум. Его пленарное заседание пройдет сегодня в Чувашском государственном театре оперы и балета.

В дальнейшей деловой программе форума предусмотрены работа дискуссионных площадок, выставочной экспозиции и подписание соглашений о сотрудничестве. В форуме примут участие представители органов власти, бизнеса, общественных организаций и культурных учреждений. Акцент делается на вопросы регионального развития в области культуры и туризма, создания комфортной среды для жизни. Эти темы будут обсуждаться на круглых столах «Национальный проект «Культура» как фактор устойчивого развития региона», «Этническая культура в современном мире», «Индустриальная культура» и других, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Свое участие в качестве модераторов подтвердили редакционный директор Forbes Николай Усков и ведущая программы «Доброе утро», модератор ток-шоу «Большая игра» Марина Ким.