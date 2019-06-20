Память похороненных в Чувашии солдат увековечат в главном храме Вооруженных сил России

С миру по горсти

Горсти земли с могил советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, собирают в солдатские кисеты по всей стране. Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» обошла и территории иностранных государств, где имеются захоронения советских воинов. Собранную землицу поместят потом в гильзы артиллерийских снарядов, которые установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных сил России. Это уникальное сооружение в память о защитниках Родины строят сейчас в подмосковной Кубинке, оно откроется в следующем году к 75-летию Великой Победы.

СПРАВКА «СЧ» С начала Великой Отечественной войны на территории Чувашии в короткие сроки было развернуто около десятка эвакогоспиталей. В Чебоксарах, Мариинском Посаде, Канаше, Алатыре, Козловке и Цивильске функционировало 3100 коек. Через госпитали и лазареты республики, по официальным данным, прошли более 100 тыс. раненых бойцов, из них 73% возвратились в строй.

Накануне Дня России к акции присоединилась и Чувашия — горсть земли взяли с братского захоронения воинов на городском кладбище в Алатыре. Напомним, в годы Великой Отечественной войны в Алатыре было развернуто пять госпиталей в зданиях школ и медучреждениях. Горожане приносили раненым бойцам продукты, посуду, постельное белье, а школьники помогали солдатам писать письма родным, выступали перед пациентами с концертами. Всего алатырские госпитали приняли более 9 тыс. раненых солдат и офицеров, большинство из которых вернулись потом на фронт. От ран умерли 65 защитников Родины.

Акция памяти состоялась и в Шумерле: у братской могилы воинов, умерших от ран в госпитале № 3459, собрались ветераны, члены «Пограничного братства», офицеры. После минуты молчания каждый брал по щепотке земли и клал ее в солдатский кисет. Торжественно прошла акция и на городском кладбище Цивильска, где захоронены 45 солдат, умерших от ран в Цивильском эвакогоспитале № 3063. В память о защитниках Родины здесь установлен мемориал в виде скульптуры воина, преклонившего колено.

КСТАТИ Из 33 млн фотографий тех, кто спас мир от фашизма, будет создано панно внутри главного храма Вооруженных сил России. Портреты займут галерею длиною в символичные 1418 шагов — столько дней шла война.

Всего такие «горсточки памяти» соберут в 14 муниципалитетах республики, где есть захоронения бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Чебоксарах акция пройдет 22 июня в полдень на старом городском кладбище по улице Богдана Хмельницкого у братской могилы умерших от ран в госпиталях воинов. Здесь на мемориальных плитах памятника «Вечная слава героям» высечены имена 83 солдат.

Фото galatr.cap.ru: Частички земли с мест захоронения советских воинов помещают в специальные контейнеры или солдатские кисеты и отправляют в Москву.