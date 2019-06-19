Мало кто из нынешнего поколения сможет сразу узнать это место. Есть подсказка — сейчас оно на молодежном жаргоне называется «огород».

А ведь еще в 1934 году был разработан проект центральной площади города, который выглядел грандиозно — Дворец Советов предполагалось сделать полукруглым, справа и слева должны были располагаться театр и Дом культуры, напротив — Дом союзов, в центре площади — монумент. И хотя сдать Дворец Советов собирались уже к 15-летию Чувашии, воплотить в жизнь такой масштабный проект не получилось из-за нехватки средств.

Проект переделали, удешевили, и в июне 1937-го строительство возобновилось. В 1940 году, к 20-летию республики, здание достроили, площадь перед правительственным зданием стала называться площадь Советов. На фотографии слева правое крыло Дома Советов, через улицу Ленинградскую стоит самое старое здание на фотографии — школа № 7, построенное еще в 1938 году (в войну — эвакогоспиталь, после войны, до 1957 года, пединститут). В центре прообраз нынешнего сквера (вот это и есть «огород» в нынешнем понимании), за ним строится здание сельхозинститута, на горизонте дома поселка текстильщиков.

Сейчас горожане уже привыкли к тому, что все самые главные торжества и праздники проходят на Красной площади. И так было изначально. Красная площадь (бывшая Базарная) после революции стала местом проведения демонстраций, митингов, слетов ударников и так далее. Главной трибуной сначала служила так называемая «красная площадка» (небольшое сооружение, оставшееся еще с царских времен), затем в ноябре 1924 года ее сменила Триумфальная арка (или Красные ворота). А через три года, к 10-летию Октября, чуть поодаль была построена еще одна трибуна, в народе называемая «мавзолей» из-за схожести с первым деревянным мавзолеем В.И. Ленина.

Через десять лет республика отмечала 15-летие автономии, и Красная площадь преобразилась — вместо Триумфальной арки и «мавзолея» была построена большая трибуна, на которой хватало места не только членам правительства, но и приглашенным гостям. Эта трибуна просуществовала тридцать с небольшим лет.

ИНТЕРЕСНО

И вот что писала газета «Советская Чувашия» в мае 1958 года в статье «Первомайские торжества»: «Первомайская демонстрация в Чебоксарах проходила нынче на новом месте — на площади Советов, обрамленной высокими корпусами Дома Советов, педагогического и сельскохозяйственного институтов, совета народного хозяйства». На фотографии Конона Белкова запечатлен именно этот день.

Но и это продолжалось недолго — последняя демонстрация на площади Советов состоялась в мае 1960 года, а уже через три месяца, к 40-летию республики был воздвигнут бронзовый монумент В.И. Ленину на гранитном постаменте. С тех пор митинги и демонстрации проходили уже на площади Ленина (кстати, официально называться так она стала через четыре года).

Ну а потом все торжества как-то незаметно перетекли на Красную площадь, которая раньше называлась площадью Театральной, что, впрочем, и правильно — население растет, участников мероприятий становится больше. Если посмотреть на бывшую Советскую площадь, то на ней точно не поместились бы горожане в дни праздников…

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — вместе строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550–летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.