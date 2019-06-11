Чувашия присоединится к Всемирному фестивалю уличного кино

Самое важное из искусств на свежем воздухе

Шестой Всемирный фестиваль уличного кино открывается сегодня почти в тысяче городов и населенных пунктов России и мира. В Чувашии старт будет дан в восемь часов вечера в Чебоксарах, в сквере Ивана Яковлева, перед Национальной библиотекой.

Фестивальный тур по России будут сопровождать более трех тысяч культурных мероприятий. Главное здесь — конкурсная программа короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. Их покажут на площадях, в скверах, даже на крышах домов от Владивостока до Сан-Франциско. Причем зрители смогут проголосовать за лучшие работы светом фонариков и телефонов. По результатам народного голосования будет выбран режиссер-победитель, и оргкомитет фестиваля окажет такому автору поддержку в съемках и дальнейшем прокате первого полнометражного фильма.

В Чувашии этот фестиваль — четвертый по счету. И организаторы (Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации, Национальная библиотека и Минкультуры Чувашии) в этом году развернутся масштабнее, чем раньше. Будет задействовано почти девяносто площадок во всех районах и городах республики. Кроме короткометражек начинающих режиссеров зрители увидят ролики о Чебоксарах из фондов «Чувашкино» и анимационные фильмы для детей.