Следственный комитет проверяет детсад, где дети нашли грибы

В конце мая в одном из чебоксарских детских садов два пятилетних ребенка во время прогулки нашли у веранды около забора небольшие грибы и чуть не съели их…

А точнее сорвали грибы, пожевали и, к счастью, выплюнули. Ребятишек доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь, признаков отравления не обнаружено. Малыши чувствовали себя хорошо и их выписали домой. Сейчас по «грибному» происшествию СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку, после чего будет принято процессуальное решение.