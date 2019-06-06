Ядрин выиграл федеральный конкурс по благоустройству

Старинный город готовится к обновлению

Выбирая место, с которого начнет преображаться старинный Ядрин, авторы проекта такой трансформации рассматривали только два варианта — Комсомольская улица, самый центр города, и набережная Суры. Просчитав все варианты, выбрали первую. Выбор оказался точным — проект благоустройства «Соединяя поколения» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России.

Ядрин — первый и пока единственный такой победитель в Чувашии. Он участвовал в конкурсе в категории малых городов с численностью жителей до 10 тысяч человек. На благоустройство своего исторического центра Ядринское городское поселение теперь получит 40 млн рублей. Свидетельство о победе в конкурсе было торжественно вручено в Воронеже в рамках архитектурного форума «Зодчество VRN» заместителю министра строительства, архитектуры и ЖКХ, главному архитектору Чувашии Александру Шевлягину и главе администрации Ядринского городского поселения Павлу Бажайкину.

От нашего Минстроя и администрации Ядрина подготовка проекта потребовала немалой концентрации сил. Причем с учетом прошлогодних ошибок — город был участником и первого такого конкурса, но в число победителей тогда не попал, как и другие города республики. На этот раз к делу подошли тщательнее. Центр компетенций по развитию городской среды при Минстрое республики провел здесь социокультурное исследование по выбору территории, и с местом городских преобразований жители определились еще в декабре. После Нового года в Центральной библиотеке города устроили проектный семинар по благоустройству исторической территории, пригласив и школьников, и молодежь, и пенсионеров. А уже в марте состоялось общественное обсуждение развития общественных пространств, где были представлены и транспортные схемы, и карты зонирования, а также планировочные и визуальные решения.

На вопрос, активно ли участвовали жители в этих обсуждениях и выборе места для проектного благоустройства, глава администрации Ядринского городского поселения Павел Бажайкин честно ответил, что достаточное количество людей для таких дискуссий собирается не всегда.

Справка «СЧ» Ядрин основан в 1590 году как военно-феодальное укрепление на восточной окраине русского государства. Первые жители — стрельцы, пушкари, боярские дети, военнослужащие, численность которых в первой половине XVII века доходила до 195 человек. Большую роль в развитии города во второй половине XIX — начале XX века играли купцы братья Таланцевы. Здесь жили и работали врач Константин Волков, советский и российский химик, академик РАН Глеб Абакумов, языковед, тюрколог Николай Ашмарин, советский актер театра и кино Николай Мордвинов. Сейчас в городе проживает порядка 8200 человек.

Но приходилось тормошить, объяснять и доказывать, что если ядринцы не будут подсказывать и даже подталкивать администрацию к действию, то ничего не получится. К тому же надо обязательно прийти к общему решению, потому что обычно люди «выбирают каждый около себя, свою улицу, кусочек земли около своего дома». Здесь не было такого голосования по приоритетным территориям, как это проходило в Чебоксарах, — люди голосовали вживую, поднятием рук. Но к общему решению, как видно, прийти удалось. Город выиграл свой шанс на обновление.

Вся Комсомольская улица — это исторический центр около километра длиной. Собственно территорией проектирования является участок Комсомольской улицы, примыкающий к городскому автовокзалу и к улице Карла Маркса, а также часть самого автовокзала. Кроме того, сюда входят площадь Победы, где проходят самые значимые городские события, двор Ядринской центральной библиотеки и участок, примыкающий к речной дамбе, которая имеет большой и практически нераскрытый потенциал, как, впрочем, и упомянутая городская набережная с видами на Суру.

На этом в принципе совсем небольшом участке находится семь объектов культурного наследия. Ядрин богат историческими памятниками, а здесь они буквально сконцентрированы. Поэтому улица, где сейчас авто громоздятся прямо на газонах, буквально вопиет об изменениях.

По словам главного архитектора Чувашии Александра Шевлягина, в центре Ядрина изменится сама транспортная схема и все будет соответствовать высоким градостроительным требованиям. То есть в ближайшем будущем на Комсомольской улице (ее старое название Троицкая — по имени главного городского собора) будет действовать одностороннее движение, появятся удобные парковки, а по всему протяжению улицы расположатся тротуары. Появятся и малые архитектурные формы. Преобразится и площадь Победы, причем это произойдет в год 75-летия Победы. Еще одним значимым элементом проекта журналистам назвали деревянные панорамные качели. С этого уникального сооружения алого цвета, которое привлечет внимание каждого даже издалека, катаясь, можно будет наблюдать и всю набережную, и реку Суру.

Заместитель главы администрации Ядринского городского поселения Татьяна Юхтанова уточняет, что так или иначе проектом будут задеты все дома по этой улице. Например, чтобы обновить фасад Торгового дома, городские власти будут искать решение с Ядринским райпо. Жилой многоквартирный дом на этой улице планируют включить в программу по капремонту. А чтобы у улицы был завершенный вид, проект должен вообще затронуть три городских квартала. К тому же в этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Ядрине планируют вложить средства (больше 1 млн рублей) в городской пляж. Чтобы все было в комплексе.

Задачами своего проекта авторы «Соединяя поколения» обозначили сохранение среды и атмосферы тихой провинции, для чего предусмотрено как создание палисадов и выделение фасадов самых интересных домов, так и строительство здесь нового здания с кафе-рестораном и гостиницей, церковной и сувенирной лавок. Придется упорядочить в стилевом отношении все имеющиеся торговые павильоны, привести в порядок исторические здания. Предусмотрены велопарковки, установка почти пяти десятков светильников, 22 скамеек и десятка урн. К тому же при озеленении здесь будут разбиты 5 тысяч кв. м газонов и высажено более тысячи деревьев и кустарников.

— На данном этапе объект стоит около 50 млн рублей, — говорит Павел Бажайкин, — в том числе 40 млн за счет федерального бюджета. Строительство здесь кафе и сувенирных лавок даст нам порядка 20 новых рабочих мест.

Жители Ядрина считают, что центральная городская улица пока не реализует свой потенциал как историческое место и главный объект притяжения города. И здесь надеются, что обновление даст толчок развитию всей исторической части города. Проект ориентировочно рассчитан на два года. Сейчас будет объявлен конкурс на проектирование. Затем начнутся сами проектные работы, проведение экспертизы. А к апрелю уже должен быть подписан контракт с подрядчиком. Полностью обустроить территорию планируют в следующем году.

— Если бы получилось совместить такое обновление с юбилеем республики — было бы неплохо, — предполагает глава городского поселения.

Фото из презентации проекта: По проекту за счет сужения проезжей части освобождается большое пространство для скамеек, защитного и декоративного озеленения.