Вид на город с юго-запада

Фото из научного архива ЧГИГН

Панорамные снимки Чебоксар обычно делались с западного (Ярилина гора) или же восточного (Кувшинова гора) косогоров. Эта панорама с юго-запада, чем и необычна.

Снимок был сделан со строящегося здания школы ФЗС (фабрично-заводская семилетка) № 1 на улице Ленинградской (сейчас на этом месте стоит жилой дом № 26). На крыше здания сооружалась пожарная каланча, так что, скорее всего, на ней и стоял фотограф. Улица, идущая влево вверх, и есть Ленинградская, ее под прямым углом пересекает улица Володарского (Композиторов Воробьевых), на которой расположены легко узнаваемые здания бывшего уездного духовного училища и дом купца Николая Ефремова. Нынче они числятся за № 14 и 10 по улице Композиторов Воробьевых, и если в первом не счесть всевозможных организаций, то второе занимает Чувашский национальный конгресс.

За домом № 14 (вообще-то это три дома: 1840, 1850 и 1908 годов постройки) видно еще одно узнаваемое здание — родовой дом купца Прокопия Ефремова, сегодня выставочный центр Национального музея. Словом, каменные здания в этой части города сохранились, чего не скажешь о деревянных, причем последнее из бревенчатых (его видно на фотографии, и на его месте сейчас дом № 23 по улице Ленинградской) исчезло только в начале 1990-х годов. Ну а вдали пока все по-старому: церкви (их шесть на снимке) пока действуют, Дом крестьянина уже возведен под крышу, на месте первого звукового кинотеатра пока еще соляной склад, по Волге идет белый пароход.

ИНТЕРЕСНО

Юрий Антонович Зайцев — заслуженный художник Чувашской АССР, один из основоположников чувашского профессионального изобразительного искусства. Но мало кто знает, что это был еще и один из первых профессиональных фотографов Чувашии. В архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук сохранился альбом фотографий, сделанных им во время съемок фильма «Ял». А вот что писала «Трудовая газета» (с октября 1929 года «Красная Чувашия», с 1952 года «Советская Чувашия») в августе 1928 года:

«Закончена съемка фильмы «Ял» с изображением «видовых картин» около гор. Чебоксар. Фильма изготовлена на 1-й фабрике Совкино. Режиссер И. Максимов-Кошкинский. В главных ролях: Марья (крестьянская девушка) — Тани Юн; шахтер Арасланов — И. Капралов; председатель волост. земской управы — П. Подвальный. Сюжет фильмы — Октябрьская революция в чувашской деревне». «Фильма» со временем поменяла род с женского на мужской, а вот лиц перечисленных актеров на фотографиях Зайцева время уже не коснется никогда. Первая фотография, кстати, тоже из этого альбома. Небольшая, в два спичечных коробка размером, но смотрится даже при увеличении — вот что значит хороший фотограф и хорошая аппаратура.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова

* Звездочкой отмечены здания, сохранившиеся до нашего времени в первоначальном или перестроенном виде.

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — вместе строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550–летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.