Государство усилит поддержку производителей органической сельхозпродукции

В Москве, в Федеральном научном центре пищевых систем имени В.М. Горбатова, проходит Международный конкурс качества пищевой продукции «Гарантия качества — 2019» в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Он проводится при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Целью конкурса является создание условий для стимулирования производителей к повышению качества пищевой продукции, получение объективной оценки качества пищевых продуктов, популяризация традиционных пищевых продуктов, продукции для детского и школьного питания, а также региональных брендов. Это будет способствовать как росту доверия к российской пищевой продукции на внутреннем рынке, так и конкурентоспособности российских товаров на международных рынках.

В презентации конкурса приняла участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. «СЧ» с помощью коллег из «Российской газеты» удалось получить у нее эксклюзивное интервью.

— Производство экологически чистой или органической продукции остается в топе задач АПК. В Чувашии этому уделяется приоритетное внимание. По инициативе Главы республики Михаила Игнатьева были открыты несколько магазинов «Органика». Действует ряд предпринимателей, специализирующихся на производстве свинины на сугубо натуральных кормах. Но они сетуют на то, что такое «чистое производство» не только очень затратное, но и из-за определенной дороговизны не доходное. Что требуется, чтобы поддержать таких производителей?

— В рамках федеральной государственной программы развития АПК для сельхозпроизводителей, как известно, предусматриваются различные меры поддержки, в том числе субсидии, компенсация части материальных затрат, другие меры, — сказала Ирина Альфредовна. — Что касается производителей органической продукции, им сложно получить, скажем, льготный кредит, так как тут имеются критерии, несопоставимые с обычными производителями по рентабельности, объемам. Скажем, в органическом молочном животноводстве ферма более чем на 100 голов не имеет смысла, тогда как для массового производства нет выгоды в ферме с поголовьем меньше такого. И вот это пока, к сожалению, не в пользу производителей экологически чистой продукции. Но мы надеемся, что через Минсельхоз, его внутренние документы, учитывающие особенности органического производства, мы отрегулируем эти вопросы. Чтобы меры господдержки стали для него доступными.