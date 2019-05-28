Прокуроры ПФО обсудили обеспечение законности в сфере оплаты труда

Обеспечение законности в сфере оплаты труда стало главной темой обсуждения на открытом интерактивном межрегиональном форуме прокуратур Приволжского федерального округа, состоявшемся в прошедший четверг в Нижнем Новгороде.

В приветственной речи заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев отметил, что в ПФО прокурорами налажено тесное взаимодействие со структурами, представляющими интересы работников, чтобы своевременно выявлять нарушения прав граждан. На постоянной основе осуществляется мониторинг средств массовой информации и сети Интернет, проводятся личные приемы граждан, телефонные «горячие линии», встречи с трудовыми коллективами.

Формат встречи, проходившей в режиме видеоконференц-связи, предоставлял возможность высказаться всем участникам форума. В своем выступлении первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов доложил, что в прошлом году удалось ликвидировать долги по заработной плате более чем на 180 млн рублей. «При прокурорских проверках, проводимых во взаимодействии с контролирующими органами, прежде всего уделяется внимание выявлению латентной задолженности, скрытой от соответствующих органов. По сути, это инициативно выявленная задолженность по заработной плате перед гражданами, которые в органы прокуратуры не обращались», — сказал он.

Также были найдены нарушения в исполнении законодательства в деятельности территориальных подразделений служб судебных приставов, Росреестра, Чувашстата, Государственной инспекции труда. «Так, проверкой деятельности Чувашстата установлено ненадлежащее исполнение должностными лицами обязанности по обеспечению полноты и достоверности статучета общей по республике задолженности по заработной плате… Мы вмешались в эту ситуацию, и результат не заставил себя долго ждать. Только за 4 месяца текущего года за непредставление статсведений к административной ответственности Чувашстатом самостоятельно уже привлечено одиннадцать виновных лиц, и, как следствие, обеспечена полнота статучета».

Особое внимание в ходе обсуждений было уделено вовлечению общественности и СМИ в общую работу в области защиты трудовых прав граждан. Александр Евграфов выразил уверенность в том, что прошедший «телемост» позволит выработать новые формы защиты трудовых прав граждан.