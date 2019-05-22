Мошенники из сети частных клиник обманули 11 тысяч человек на миллиард рублей

В Чувашии расследуется уголовное дело по фактам мошенничества, от которых пострадали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей…

О том, каким образом действовали злоумышленники, «СЧ» рассказывала в октябре прошлого года. Жителям республики звонили девушки с приятными голосами, зазывавшие на бесплатную диагностику в медицинское учреждение. Те, кто соглашались в надежде на квалифицированную помощь, оказывались в настоящей ловушке. В так называемых клиниках была четко отработана схема отъема денег у граждан под предлогом оказания платных медицинских услуг.

Посетителям пускали пыль в глаза белоснежными халатами, стендами с фотографиями специалистов, многоярусными стеллажами с карточками «оздоровившихся», а также грамотной работой специально обученного персонала. Здесь, в отличие от государственных лечебниц, пациенту уделялось столько внимания, сколько ему требовалось и даже больше. Работники, не имеющие специального медицинского образования, не только внимательно слушали, сочувствовали и записывали все, что беспокоило пришедших, но и предлагали чашечку кофе или чая.

Потом на основе этого «анкетирования» всем без исключения ставились «диагнозы». И, естественно, абсолютно каждому требовалось немедленное лечение в той же клинике. Это подтверждал и «чудо-прибор», пугающий «больных» красными точками на снимках их бренных тел. Зачем людям было знать, что прибор представлял собой обычный мультисканер, который даже с большой натяжкой не назовешь диагностическим оборудованием? Для лечения прямо на месте предлагали оформить кредит, причем все было построено так, что отказаться не представлялось никакой возможности. В итоге люди «попадали» на суммы от 60 до 500 тысяч рублей!

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике были не первыми, кто провел обыски в так называемых медучреждениях, но первыми вышли за пределы нашего региона и придали делу такой размах. СУ МВД по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Как рассказал следователь по особо важным делам Следственной части Следственного управления МВД по Чувашии Дмитрий Егоров, для расследования дела была создана следственно-оперативная группа, куда вошло 15 следователей и сотрудники УЭБ и ПК республиканского министерства. Координатором выступило Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Чувашской Республики и территориальных подразделений, при участии Росгвардии на территории городов Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В следственные органы было доставлено 25 человек. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются», — сказано в официальном комментарии МВД России.

Было установлено, что группа, которая использовала данную криминальную схему хищения денег, носила межрегиональный характер. Предполагаемые организаторы под руководством ранее судимого гражданина одного из зарубежных государств приезжали в очередной регион, где налаживали работу клиники. Только в Чувашии от противоправной деятельности пострадало свыше 300 человек. В официальном комментарии озвучено, что общее количество потерпевших составляет порядка 11 тысяч граждан, а ущерб — не менее миллиарда рублей.

Фото МВД РФ по Чувашии: Следствие считает, что свою схему с навязыванием платных медицинских услуг группа использовала не только в Чувашии, но и в ряде регионов России…